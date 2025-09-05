FOTODENUNCIA
De aquí al Pacífico
Este contenedor de los anexos de Las Pistas va necesitando que lo vacíen
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:00
Las islas de plástico que se forman en los océanos nada tienen que envidiar a este contenedor situado en los anexos de Las Pistas. Se suele decir que es mejor que sobre y no que falte, pero, en este caso, con la basura rebosando y las latas esparcidas por el suelo, lo conveniente sería hacerse cargo de los residuos.
