Contenedor repleto de basura en los anexos a Las Pistas. MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

De aquí al Pacífico

Este contenedor de los anexos de Las Pistas va necesitando que lo vacíen

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:00

Las islas de plástico que se forman en los océanos nada tienen que envidiar a este contenedor situado en los anexos de Las Pistas. Se suele decir que es mejor que sobre y no que falte, pero, en este caso, con la basura rebosando y las latas esparcidas por el suelo, lo conveniente sería hacerse cargo de los residuos.

