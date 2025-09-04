Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un bordillo se está desprendiendo en las inmediaciones del Palacio de Congresos. MANUEL GALLEGO
Fíate de la Virgen... ¡y no corras!

Estas baldosas y bordillos del Palacio de Congresos pueden provocar una caída si no se pone la suficiente atención al caminar

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00

Los españoles tenemos la mala costumbre de salir tarde de casa, lo que en muchas ocasiones obliga a echar una carrera para llegar a tiempo. Pero tengan cuidado, se pueden encontrar con baches como este bordillo que se está desprendiendo en las inmediaciones del Palacio de Congresos y llevarse una buena caída.

