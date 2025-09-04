Fíate de la Virgen... ¡y no corras!

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Los españoles tenemos la mala costumbre de salir tarde de casa, lo que en muchas ocasiones obliga a echar una carrera para llegar a tiempo. Pero tengan cuidado, se pueden encontrar con baches como este bordillo que se está desprendiendo en las inmediaciones del Palacio de Congresos y llevarse una buena caída.

Temas

Congresos