FOTODENUNCIA
Fíate de la Virgen... ¡y no corras!
Estas baldosas y bordillos del Palacio de Congresos pueden provocar una caída si no se pone la suficiente atención al caminar
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00
Los españoles tenemos la mala costumbre de salir tarde de casa, lo que en muchas ocasiones obliga a echar una carrera para llegar a tiempo. Pero tengan cuidado, se pueden encontrar con baches como este bordillo que se está desprendiendo en las inmediaciones del Palacio de Congresos y llevarse una buena caída.
