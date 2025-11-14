Mientras dure 'Claudia', es mejor no bajar la guardia

La Gaceta Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La borrasca 'Claudia' ha llegado a Salamanca con energía y parece decidida a no pasar desapercibida. Desde primera hora de la mañana de ayer, el viento sopló con tanta fuerza que las bufandas volaban solas y los paraguas no salieron de la escena en todo el día. Entre las anécdotas que dejó el temporal, una llamó especialmente la atención de los vecinos de la zona del Palacio de Congresos. Un ciclista dejó su bicicleta apoyada contra una farola —sin candado, ni cuerda ni milagro que la sujetara— y el viento decidió intervenir. Bastó una ráfaga potente para que la bici se tambaleara, girara sobre sí misma y terminara por los suelos. El objetivo de Manuel Laya capturó esta imagen que invita a no bajar la guardia durante el temporal.