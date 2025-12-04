La bejarana Purificación del Bosque expone en La Salina sus vivencias pictóricas La muestra, que se presenta bajo el título 'Soledades' e integrada por 30 obras, permanecerá abierta en la sala de la Diputación hasta el 8 de febrero

Tres lustros después de su última exposición en Salamanca capital, la artista bejarana, aunque asentada en tierras extremeñas, Purificación del Bosque regresa a su tierra con una completa selección de sus obras más recientes. 'Soledades' es el título bajo el que se presenta esta exposición en la sala de La Salina, de la Diputación, un recorrido por sus vivencias más personales traducidas a pintura y dibujos, donde el expresionismo figurativo se alza en su pincel como una seña de identidad creativa.

Marcada por su estancia en tierras extremeñas, Del Bosque ahonda en la recreación de un mundo imaginario extraído de la realidad más cercana con el fin, como ella misma reconoce, de plasmar «todas las visiones vividas». Y es que a fin de cuentas, esta artista bejarana vive bajo el lema de que «mi obra es mi vida» y por eso todo lo que aparece recogido en esta exposición es muy personal. «Lo representado en esta exposición en gran parte soy yo», señala, consciente de que estas 30 obras, entre pinturas y dibujos, son «un diario emocional, racional en su planteamiento, pero visual e instintivo a la hora de transformar los sentimientos en color, en aire, en silencio y en forma», subraya.

Amante del paisaje, de la naturaleza, Purificación del Bosque trata de convertir sus imágenes en un canto a la expresión, en una lucha por las vivencias propias y en un intento por dotar de alma humana sus recreaciones, donde los paisajes, los cielos azules, los troncos y las ramas parecen invitar al espectador a disfrutar de la realidad más cercana que tantas peces pasa desapercibida al ojo humano. Una investigación constante para lograr que las imágenes puedan dialogar entre ellas a través de un proceso en el que están firmemente implicados los materiales que utiliza, que tienen su propio lenguaje.

«Una obra en la que su autora es capaz de transformar los sentimientos en color y de evocar naturalezas en ocasiones representativas y en otras alegóricas que caminan entre la figuración y la abstracción formal», subraya el diputado de Cultura, David Mingo, para quien la obra de la artista bejarana refleja «los pensamientos y experiencias vividas».

La muestra está integrada por dos series, producto de sus años en tierras extremeñas. Por un lado, 'Siberia', obra realizada entre 2019 y 2023 y que hace referencia a la zona del noreste de Badajoz, «una tierra solitaria y serena de embalses extensos como mares interiores, sierrillas, alcornoques y jaras, dehesas y olivares…», subraya Purificación del Bosque, quien completa esta muestra con la serie 'Algia', integrad por obra realizada entre 2023 y 2025, una propuesta largamente pesada y aplazada por diferentes motivos, pues «su origen se remonta a hace diez años cuando visité en Castañar de Ibor, Cáceres, la ruta de los Castaños de Calabazas», apostilla.

La muestra permanecerá abierta en la sala de exposiciones de La Salina hasta el 8 de febrero de 2026, en horario de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Festivos de 11:30 a 13:30 horas. Los lunes, cerrado.

