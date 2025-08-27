Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

¿El agua es para la vegetación o para la acera?

La Gaceta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 05:45

En el Paseo de San Gregorio es habitual ver esta imagen. Los dispositivos de riego que se han incorporado en la zona desvían el agua hacia la acera, en lugar de rociarla sobre la vegetación de las medianas en la zona. Se debería de revisar esta cuestión para evitar el desperdicio de agua.

Espacios grises

