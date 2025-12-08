Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas - Ponferradina en directo: resultado y goles online del partido de Grupo 1 de la Primera Federación (0-2)

Sigue minuto a minuto el partido de este lunes 8 de diciembre en el Reina Sofía entre Unionistas y la Ponferradina correspondiente a la decimoquinta jornada del Grupo 1 de Primera Federación

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:43

Actualizado Hace 1 minuto

Icono 28'

GOL DE CORTÉS

Marca el segundo la Ponferradina. Gol de Cortés que engañó por completo a Marino.

26'

DA PENALTI TRAS LA REPETICIÓN

Hay polémica. Porque en la repetición se aprecia que, aunque levanta la pierna mucho Gorjón, no llega a contactar con la cabeza de Boris, que remató sin problemas.

21'

PENALTI PARA LA PONFERRADINA

Ve amarilla Gorjón y Unionistas solicita el FVS tras una acción larga en la que pudo marcar la Ponferradina. Levantó mucho la pierna el central y por eso señala la pena máxima.

20'

AMARILLA PARA JUANJE

Primera cartulina del partido. Falta claras del medio hoy reconvertido en defensa.

17'

¡HA TENIDO EL EMPATE JUANMA!

Gran incorporación de De Bustos en la jugada siguiente al gol. Por dos veces puso el balón al área con veneno. Juanma intentó colocar a la escuadra su golpeo. Se marchó lamiendo el travesaño.

Icono 15'

GOL DE LA PONFERRADINA

Se adelanta la SD Ponferradina con un gran golpeo de Xemi desde la frontal del área ante el que no pudo hacer nada Unai Marino. El robo que precedió al zapatazo, de Keita, fue medio tanto. Era la primera de ellos...

14'

¡LA HA TENIDO ROLDÁN!

La segunda jugada del segundo córner blanquinegro en el partido ha podido tener premio. El remate de tijera de Roldán en medio del lío monumental de piernas no encontró la portería de Prieto.

10'

ESTÁ MEJOR UNIONISTAS

Muy dinámico el conjunto de Mario Simón, que está llevando la posesión del balón. Muy entonado Hugo de Bustos, que ha ganado tres veces la línea de fondo.

5'

UNIONISTAS MANTIENE EL 4-2-3-1

No ha cambiado el dibujo Mario Simón pese a la cascada de bajas. Su opción ha sido dibujar el equipo como acostumbra adaptando a los jugadores a nuevas posiciones. El once finalmente se dibuja con Marino en portería; Olmedo, Gorjón, Juanje y Hugo de Bustos, en defensa; Roldán y Juanma en medio campo; Álvaro Gómez, Jota López y Abde, en línea de tres cuartos; y Gastón, como referencia ofensiva.

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO!

En juego el último choque de esta jornada. Unionistas ataca sobre la portería del Fondo Oeste.

Previa

ALINEACIÓN DE LA PONFERRADINA

Previa

ALINEACIÓN DE UNIONISTAS

Previa

UNIONISTAS JUGARÁ CON UNA EQUIPACIÓN 'ALTERNATIVA'

Previa

DOS PUNTOS SEPARAN A UNIONISTAS Y PONFERRADINA

El encuentro, que corresponde al decimoquinto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación, enfrenta a dos conjuntos tan sólo separados por dos puntos, y donde una victoria podría volver hacer soñar a unos y dar aire a otros en la clasificación.

Previa

LA PREVIA: LA SONRISA SE RECUPERA EN CASA

Después de cumplir tantos partidos -en concreto siete consecutivos- sin conocer la derrota, Unionistas quiere volver a encontrar una línea sólida para iniciar una nueva buena dinámica en la competición doméstica. Para ello, el equipo dirigido por Mario Simón se mide con la Ponferradina, desde las 16 horas, en el estadio Reina Sofía.

Previa

¡HOLA, HOLA!

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que se enfrentan Unionistas y Ponferradina. ¡Gracias por elegirnos!

Actualización disponible

