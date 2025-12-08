Unionistas - Ponferradina en directo: resultado y goles online del partido de Grupo 1 de la Primera Federación (0-2)
Sigue minuto a minuto el partido de este lunes 8 de diciembre en el Reina Sofía entre Unionistas y la Ponferradina correspondiente a la decimoquinta jornada del Grupo 1 de Primera Federación
Salamanca
Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:43
28'
GOL DE CORTÉS
Marca el segundo la Ponferradina. Gol de Cortés que engañó por completo a Marino.
26'
DA PENALTI TRAS LA REPETICIÓN
Hay polémica. Porque en la repetición se aprecia que, aunque levanta la pierna mucho Gorjón, no llega a contactar con la cabeza de Boris, que remató sin problemas.
21'
PENALTI PARA LA PONFERRADINA
Ve amarilla Gorjón y Unionistas solicita el FVS tras una acción larga en la que pudo marcar la Ponferradina. Levantó mucho la pierna el central y por eso señala la pena máxima.
20'
AMARILLA PARA JUANJE
Primera cartulina del partido. Falta claras del medio hoy reconvertido en defensa.
17'
¡HA TENIDO EL EMPATE JUANMA!
Gran incorporación de De Bustos en la jugada siguiente al gol. Por dos veces puso el balón al área con veneno. Juanma intentó colocar a la escuadra su golpeo. Se marchó lamiendo el travesaño.
15'
GOL DE LA PONFERRADINA
Se adelanta la SD Ponferradina con un gran golpeo de Xemi desde la frontal del área ante el que no pudo hacer nada Unai Marino. El robo que precedió al zapatazo, de Keita, fue medio tanto. Era la primera de ellos...
14'
¡LA HA TENIDO ROLDÁN!
La segunda jugada del segundo córner blanquinegro en el partido ha podido tener premio. El remate de tijera de Roldán en medio del lío monumental de piernas no encontró la portería de Prieto.
10'
ESTÁ MEJOR UNIONISTAS
Muy dinámico el conjunto de Mario Simón, que está llevando la posesión del balón. Muy entonado Hugo de Bustos, que ha ganado tres veces la línea de fondo.
5'
UNIONISTAS MANTIENE EL 4-2-3-1
No ha cambiado el dibujo Mario Simón pese a la cascada de bajas. Su opción ha sido dibujar el equipo como acostumbra adaptando a los jugadores a nuevas posiciones. El once finalmente se dibuja con Marino en portería; Olmedo, Gorjón, Juanje y Hugo de Bustos, en defensa; Roldán y Juanma en medio campo; Álvaro Gómez, Jota López y Abde, en línea de tres cuartos; y Gastón, como referencia ofensiva.
1'
¡COMIENZA EL PARTIDO!
En juego el último choque de esta jornada. Unionistas ataca sobre la portería del Fondo Oeste.
Previa
ALINEACIÓN DE LA PONFERRADINA
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy!#Adelanteyarriba#SomosDeportivapic.twitter.com/szRDQiafsc— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) December 8, 2025
Previa
ALINEACIÓN DE UNIONISTAS
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente a la @SDP_1922:#Irreductibles ⚔️#UnionistasDeportivapic.twitter.com/E5ChTu8Gtl— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) December 8, 2025
Previa
UNIONISTAS JUGARÁ CON UNA EQUIPACIÓN 'ALTERNATIVA'
👕 Por coincidencia de colores de nuestra primera equipacion y las tres de la Ponferradina, en este partido jugamos con la camiseta azul y pantalon y medias de la primera equipacion.#Irreductibles ⚔️#UnionistasDeportiva— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) December 8, 2025
Previa
DOS PUNTOS SEPARAN A UNIONISTAS Y PONFERRADINA
El encuentro, que corresponde al decimoquinto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación, enfrenta a dos conjuntos tan sólo separados por dos puntos, y donde una victoria podría volver hacer soñar a unos y dar aire a otros en la clasificación.
Previa
LA PREVIA: LA SONRISA SE RECUPERA EN CASA
Después de cumplir tantos partidos -en concreto siete consecutivos- sin conocer la derrota, Unionistas quiere volver a encontrar una línea sólida para iniciar una nueva buena dinámica en la competición doméstica. Para ello, el equipo dirigido por Mario Simón se mide con la Ponferradina, desde las 16 horas, en el estadio Reina Sofía.
Puedes leer la previa completa PINCHANDO AQUÍ .
Previa
¡HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que se enfrentan Unionistas y Ponferradina. ¡Gracias por elegirnos!
