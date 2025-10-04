Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas - Celta Fortuna en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 4 de octubre, disputan Unionistas y el Celta Fortuna en el Reina Sofía, correspondiente a la sexta jornada de la Primera RFEF

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:54

Actualizado Hace 1 minuto
Unionistas

Unionistas

0

-

0

Celta Fortuna

Celta Fortuna

Icono 21'

NO ES PENALTI

Francisco García Riesgo decreta que el agarrón sobre De la Nava no es penalti... Ha tardado un mundo en decidirlo.

18'

PIDE FVS UNIONISTAS

Carlos de la Nava reclama un agarrón de la camiseta tras una ocasión a bocajarro para el salmantino, que detuvo Coke.

Icono 16'

PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO PARA EL CELTA FORTUNA

Ve la amarilla Luis Bilbao, primera del encuentro, para el conjunto vigués. La falta es unos cinco metros más atrás que la anterior.

11'

¡LA HA TENIDO GORJÓN!

Primera llegada con peligro de Unionistas. Vino de una falta en la banda izquierda a medio camino entre el círculo central y el área de Coke. El balón lo puso Prada de manera deliciosa y Gorjón, que se impuso en el salto a todo el mundo, trató de cruzar en exceso. Se fue por encima del travesaño.

5'

UNIONISTAS DIBUJADO CON 5 ATRÁS

Muy poquito por parte de los dos equipos en estos compases iniciales. El conjunto de Mario Simón se dibuja con 5 defensas, 2 centrocampistas, Jota y Abde libres y De la Nava como faro ofensivo.

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL REINA SOFÍA!

En juego el sexto choque de Liga de Unionistas, que se ha hecho de rogar dos minutos por un problema en la portería del Fondo Oeste, donde atacarán los blanquinegros en este primer tiempo.

Previa

TODO LISTO EN EL REINA SOFÍA

23ºC de temperatura y cielos completamente despejados, a falta de que se cuajen más las gradas. Suena el himno de Tu otra bonita. ¡Esto está a punto de empezar!

Previa

ALINEACIÓN DEL CELTA FORTUNA

Previa

ALINEACIÓN DE UNIONISTAS: RAMIRO SE CAE DEL ONCE

Previa

EL CELTA FORTUNA, UNA BESTIA NEGRA QUE LLEGA EN RACHA

El encuentro de hoy frente a una de las 'bestias negras' a las que cada temporada se enfrenta Unionistas desde que aterrizó en el fútbol de bronce —la estadística de 2 partidos ganados frente al filial celeste en 12 choques, 1 de 6 en casa— añade complejidad. «Es uno de los mejores equipos del Grupo, un filial con una idea muy marcada, con jugadores que pronto veremos en Primera División. Es un equipo muy dinámico, viene en un buen momento, en línea positiva tras un buen comienzo de Liga. Para mí es uno de los equipos más completos del grupo, a pesar de su juventud», contextualizó Mario Simón sobre un filial celeste que llega en racha: tres triunfos en las tres últimas jornadas.

Previa

LA PREVIA: UNA VICTORIA ES IMPRESCINDIBLE

Una victoria es imprescindible para Unionistas. Ganar hoy al Celta Fortuna (estadio Reina Sofía, 18:30 horas) se antoja verdaderamente importante para los de Mario Simón, pese a que en la sexta jornada la trascendencia de los resultados sea siempre tan relativa. Con todo y con eso, estos tres puntos que los blanquinegros ponen en juego tienen mucho significado, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Previa

¡HOLA, HOLA!¡

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada sexta de Liga en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que Unionistas recibe en su feudo del Reina Sofía al Celta Fortuna. ¡Gracias por elegirnos!

