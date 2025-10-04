Unionistas - Celta Fortuna en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 4 de octubre, disputan Unionistas y el Celta Fortuna en el Reina Sofía, correspondiente a la sexta jornada de la Primera RFEF
Salamanca
Sábado, 4 de octubre 2025, 18:54
Unionistas
0
-
0
Celta Fortuna
21'
NO ES PENALTI
Francisco García Riesgo decreta que el agarrón sobre De la Nava no es penalti... Ha tardado un mundo en decidirlo.
18'
PIDE FVS UNIONISTAS
Carlos de la Nava reclama un agarrón de la camiseta tras una ocasión a bocajarro para el salmantino, que detuvo Coke.
16'
PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO PARA EL CELTA FORTUNA
Ve la amarilla Luis Bilbao, primera del encuentro, para el conjunto vigués. La falta es unos cinco metros más atrás que la anterior.
11'
¡LA HA TENIDO GORJÓN!
Primera llegada con peligro de Unionistas. Vino de una falta en la banda izquierda a medio camino entre el círculo central y el área de Coke. El balón lo puso Prada de manera deliciosa y Gorjón, que se impuso en el salto a todo el mundo, trató de cruzar en exceso. Se fue por encima del travesaño.
5'
UNIONISTAS DIBUJADO CON 5 ATRÁS
Muy poquito por parte de los dos equipos en estos compases iniciales. El conjunto de Mario Simón se dibuja con 5 defensas, 2 centrocampistas, Jota y Abde libres y De la Nava como faro ofensivo.
1'
¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL REINA SOFÍA!
En juego el sexto choque de Liga de Unionistas, que se ha hecho de rogar dos minutos por un problema en la portería del Fondo Oeste, donde atacarán los blanquinegros en este primer tiempo.
Previa
TODO LISTO EN EL REINA SOFÍA
23ºC de temperatura y cielos completamente despejados, a falta de que se cuajen más las gradas. Suena el himno de Tu otra bonita. ¡Esto está a punto de empezar!
Previa
ALINEACIÓN DEL CELTA FORTUNA
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂 𝑭𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #UnionistasCeltaFortunapic.twitter.com/5JDBCgTQad— Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) October 4, 2025
Previa
ALINEACIÓN DE UNIONISTAS: RAMIRO SE CAE DEL ONCE
⚽ ALINEACIÓN | Este es el XI inicial para enfrentarnos al @RCCelta Fortuna:#Irreductibles ⚔️#UnionistasCeltaFortunapic.twitter.com/GEnJx2xQaM— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 4, 2025
Previa
EL CELTA FORTUNA, UNA BESTIA NEGRA QUE LLEGA EN RACHA
El encuentro de hoy frente a una de las 'bestias negras' a las que cada temporada se enfrenta Unionistas desde que aterrizó en el fútbol de bronce —la estadística de 2 partidos ganados frente al filial celeste en 12 choques, 1 de 6 en casa— añade complejidad. «Es uno de los mejores equipos del Grupo, un filial con una idea muy marcada, con jugadores que pronto veremos en Primera División. Es un equipo muy dinámico, viene en un buen momento, en línea positiva tras un buen comienzo de Liga. Para mí es uno de los equipos más completos del grupo, a pesar de su juventud», contextualizó Mario Simón sobre un filial celeste que llega en racha: tres triunfos en las tres últimas jornadas.
Previa
LA PREVIA: UNA VICTORIA ES IMPRESCINDIBLE
Una victoria es imprescindible para Unionistas. Ganar hoy al Celta Fortuna (estadio Reina Sofía, 18:30 horas) se antoja verdaderamente importante para los de Mario Simón, pese a que en la sexta jornada la trascendencia de los resultados sea siempre tan relativa. Con todo y con eso, estos tres puntos que los blanquinegros ponen en juego tienen mucho significado, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Previa
¡HOLA, HOLA!¡
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada sexta de Liga en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que Unionistas recibe en su feudo del Reina Sofía al Celta Fortuna. ¡Gracias por elegirnos!
