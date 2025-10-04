Unionistas - Celta Fortuna en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

Previa

EL CELTA FORTUNA, UNA BESTIA NEGRA QUE LLEGA EN RACHA

El encuentro de hoy frente a una de las 'bestias negras' a las que cada temporada se enfrenta Unionistas desde que aterrizó en el fútbol de bronce —la estadística de 2 partidos ganados frente al filial celeste en 12 choques, 1 de 6 en casa— añade complejidad. «Es uno de los mejores equipos del Grupo, un filial con una idea muy marcada, con jugadores que pronto veremos en Primera División. Es un equipo muy dinámico, viene en un buen momento, en línea positiva tras un buen comienzo de Liga. Para mí es uno de los equipos más completos del grupo, a pesar de su juventud», contextualizó Mario Simón sobre un filial celeste que llega en racha: tres triunfos en las tres últimas jornadas.