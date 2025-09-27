Arenas de Getxo - Unionistas en directo: resultado y goles online del partido de hoy
Sigue minuto a minuto el partido de este sábado 27 de septiembre del Grupo 1 de Primera Federación en el campo municipal de Gobela
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:31
Arenas de Getxo
-
Unionistas
Previa
MIENTRAS QUE EL SEGUNDO ONCE DE MARIO SIMÓN ES EL SIGUIENTE
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @arenas_club1909:#Irreductibles ⚔️#ArenasUnionistaspic.twitter.com/X4TeTwIbOb— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) September 27, 2025
Enlace copiado
Previa
Y VAMOS DIRECTO CON LOS ONCES....EL CUADRO LOCAL PRIMERO
El Arenas de Getxo pone en liza a los siguientes once jugadores:
1⃣1⃣ 𝐇𝐚𝐦𝐚𝐢𝐤𝐚𝐤𝐨𝐚 | #ArenasUnionistas— ARENAS CLUB oficial (@arenas_club1909) September 27, 2025
Estos son los once elegidos por Jon Erice para saltar de inicio al césped de Gobla en la quinta jornada de@Primera_RFEF.
Ilusioz beteta, goazen bila! #AupaHistorico#ArenasClubpic.twitter.com/5OhEOzZ19p
Enlace copiado
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Arenas de Getxo-Unionistas! Una cita correspondiente a la jornada 5 en el Grupo I de la Primera Federación. Después de la primera victoria del curso, los salmantinos están ubicado en el puesto 18 con 3 puntos, mientras que el conjunto vizcaíno está encuadrado en la decimotercera plaza con 4 puntos.
¿Podrá Unionistas ampliar el estado de alegría tras el triunfo del último día?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.