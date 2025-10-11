Salamanca UDS - Sarriana en directo: goles y marcador online del partido de hoy (0-1)
Sigue minuto a minuto el encuentro entre el Salamanca UDS y la SD Sarriana de este sábado a las 17:00 horas en Las Pistas
Salamanca
Sábado, 11 de octubre 2025, 17:47
Salamanca UDS
0
-
1
UD Sarriana
45'
DOS MINUTOS MÁS
Fernández Buergo añade dos minutos más a este primer tiempo, en el que el Salamanca UDS ha dominado muchísimo. Si el resultado ahora mismo fuera de 4-1 no pasaría nada.
Enlace copiado
39'
¡AL LARGUERO JAVI DELGADO!
Es increíble lo que está perdonando el Salamanca UDS. Ahora Javi Delgado manda al travesaño un centro extraordinario de Carrasco.
Enlace copiado
37'
¡CLARÍSIMA PARA ABARAHAM!
La que se le ha ido al extremo canario una ocasión cantada. Entró muy fácil otra vez el Salamanca UDS por la banda izquierda, que asistió a placer al punto de penalti. ¡Está penalizando muchísimo el desacierto a puerta al conjunto blanquiengro!
Enlace copiado
tiempo. 35'
ESTÁ EL PARTIDO EN 15 METROS
Todo el Salamanca UDS, salvo el portero, lleva muchos minutos en campo rival. La línea de defensas mantiene la personalidad de estar lo más lejos posible de su área, pese al gol de la Sarriana, que no ha vuelto a inquietar a Leo Mendes.
Enlace copiado
31'
OTRA PARADA DE PIROT
Las está sacando de todos los colores el meta gallego.
Enlace copiado
25'
OTRA MANO DE PIROT
Le sacó un cabezazo a Delgado el meta gallego a mano cambiada impresionante. Insiste en el gol el conjunto blanquinegro.
Enlace copiado
24'
EL SALAMANCA SIGUE A LO SUYO
El gol en contra no ha sacado de su guion al Salamanca UDS, que domina y domina y pisa área cada dos por tres. Solo falta la puntería.
Enlace copiado
22'
OTRA PARA MANCEBOOOO
Qué fácil se marchó de Berardozzi el extremo madrileño, que caracoleó dentro del área hasta encontrar una rendija por la que deletrear el remate. El zurdazo se marchó muy alto.
Enlace copiado
20'
AMARILLA PARA MILLÁN
Amarilla para Millán por una dura entrada sobre Mancebo. Voló el jugador blanquinegro.
Enlace copiado
15'
¡GOL DE LA SARRIANA!
Se adelanta el conjunto gallego en el marcador en un acción de pardillos del conjunto blanquinegro. De una falta en el centro del campo de Carrasco, la Sarriana encontró una autopista para el mano a mano con Leo Mendes. Con un ligero toque Berardozzi superó al meta blanquinegro. Se pedía fuera de juego... pero el gol sube al marcador.
Enlace copiado
12'
¡DOBLE OCASIÓN PARA EL SALAMANCA!
Otra ocasión más para el Salamanca, que encuentra la portería de Pirot muy fácil. En primera instancia la sacó el portero, mientras que el rechace lo sacó en la misma línea de gol la defensa. Se ha cantado el gol en Las Pistas. Qué buen inicio de los de Jorge García.
Enlace copiado
8'
¡LA QUE SE LE HA IDO A MANCEBO!
Ha tenido una ocasión muy clara para abrir el marcador el extremo madrileño, su disparo cruzado se marchó por encima del travesaño de Pirot, que se había estirado en balde. ¡Suena el uy en Las Pistas!
Enlace copiado
5'
¡PIROT, A CÓRNER!
Primer acercamiento del Salamanca UDS a la meta gallega. Trenzó una gran jugada de ataque el conjunto blanquinegro lanzada por Álex Alba y el remate con pierna derecha de Cristeto en el primer palo lo atajó el portero.
Enlace copiado
3'
SE DIBUJA EL SALAMANCA UDS 4-3-3
Ha salido con las ideas muy claras el conjunto de Jorge García, que todavía no ha dejado rascar bola a su rival.
Enlace copiado
1'
¡COMIENZA EL PARTIDO!
En juego este Salamanca UDS vs Sarriana. Los blanquinegros atacan este primer tiempo en la portería del Fondo Norte.
Enlace copiado
Previa
ONCE DE LA SARRIANA, CON VIEJOS CONOCIDOS EN ÉL
E POLA SARRIANA XOGARÁN ANTE O @SalamancaCFUDSpic.twitter.com/Co88iYz4F7— SD Sarriana (@SDSarriana) October 11, 2025
Enlace copiado
Previa
ONCE DEL SALAMANCA UDS: LEO LE GANA LA PARTIDA A JON
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) October 11, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#UDSSarriana 🏳️🏴 pic.twitter.com/dnpLFQiSR5
Enlace copiado
Previa
LA PREVIA: A POR EL TRES DE TRES
El Salamanca UDS, impulsado por el doble triunfo conseguido ante la UD Ourense y el Sámano, que consolidaron el mejor arranque de su historia en Segunda Federación, quiere más. No hay dos sin tres, es la consigna en el vestuario blanquinegro, comandado por Jorge García.
Enlace copiado
Previa
¡HOLA, HOLA!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada sexta de Liga en el Grupo 1 de Segunda RFEF, en el que el Salamanca UDS recibe al recién ascendido Sarriana. ¡Gracias por elegirnos!
Enlace copiado
