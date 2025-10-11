Salamanca UDS - Sarriana en directo: goles y marcador online del partido de hoy (0-1)

15'

¡GOL DE LA SARRIANA!

Se adelanta el conjunto gallego en el marcador en un acción de pardillos del conjunto blanquinegro. De una falta en el centro del campo de Carrasco, la Sarriana encontró una autopista para el mano a mano con Leo Mendes. Con un ligero toque Berardozzi superó al meta blanquinegro. Se pedía fuera de juego... pero el gol sube al marcador.