Bergantiños - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-1)

Previa

LA PREVIA: A POR UN TRIUNFO CON VALOR DOBLE

Este domingo 7 de septiembre llega la hora de la verdad para el Salamanca UDS, con el debut de la temporada 2025/26 visitando al Bergantiños en As Eiroas, un campo que no se le ha dado nada bien en las visitas anteriores. Después de una pretemporada irregular, en la que la falta de gol ha sido el principal problema, es necesario un buen arranque por doble motivo: por lo bien que le vendría al equipo para su confianza y también para intentar despertar algo de ilusión entre unos aficionados muy desencantados coincidiendo con el inicio de la campaña de abonados.