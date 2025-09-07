Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bergantiños - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-1)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 7 de septiembre, disputan el Bergantiños y el Salamanca UDS en As Eiroas, correspondiente al primer choque liguero de la temporada 2025/26

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:48

Actualizado Hace 1 minuto
Bergantiños

Bergantiños

1

-

1

Salamanca UDS

Salamanca UDS

17:46

DOS MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO

Ramón Collado añade dos minutos a este primer tiempo, en el que el Salamanca UDS ha ido de menos a más.

Icono 43'

GOOOOOOOOOOOL DE SERVETTI

Empata el conjunto blanquinegro con un tanto de '9' de Servetti a la salida de un córner. Gran cabezazo del uruguayo.

34'

¡PROVIDENCIAL LARA!

El '6' del Salamanca UDS ha estado atentísimo con la escoba para robarle el balón a Marru después de que Casado se quedara con el molde al salir al corte. Tiene que estar el Salamanca UDS muy atento en las pérdidas porque juega con la defensa muy adelantada.

31'

OTRA DE ABRAHAM

El joven atacante del Salamanca UDS es el que más peligro lleva para la meta de Canedo. Su zapatazo desde la frontal lo desvió a córner la defensa gallega.

31'

HA DADO UN PASO ADELANTE EL CONJUNTO BLANQUINEGRO

Tiene ahora más balón el conjunto de Jorge García, pero no consigue sumar una ocasión de peligro.

Icono 29'

AMARILLA PARA MANCEBO

Ve la primera cartulina el conjunto de Jorge García. El jugador madrileño se está pegando con todos en una presión fuerte.

25'

CÓRNER PARA EL SALAMANCA UDS

Responde el conjunto blanquinegro con rabia tras el tanto encajado. Córner que quedó en nada por falta de Servetti en el área a la salida del córner que ha llegado a renglón seguido del tanto local.

Icono 24'

GOL DEL BERGANTIÑOS

Tenía más balón el Bergantiños y en su primer remate claro ha conseguido adelantarse. Marru pone por delante a los gallegos con un zurdazo desde la frontal al que no llegó Leo Mendes.

17'

AMARILLA PARA SEMEDO

Ve la cartulina el jugador del Bergantiños después de chocar con Servetti en el centro del campo.

10'

¡LA HA TENIDO ABRAHAM!

Gran contra del Salamanca UDS, que llega con claridad por la banda izquierda al área de Canedo. El zapatazo de Abraham Nobrega se estrelló en el lateral de la red.

2'

¡ATRAPA LEO!

Centro al área del conjunto gallego, muy atento el portero del conjunto del Helmántico. Se dibuja 4-2-3-1 el equipo de Jorge García.

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO!

En juego el choque entre el conjunto blanquinegro y el Bergantiños. Mueve el balón el conjunto gallego.

Previa

EL SALAMANCA JUGARÁ COMPLETAMENTE DE BLANCO

El conjunto de Jorge García se estrena con una equipación completamente blanca, tanto camiseta como pantalón para evitar confusiones con el azul y grana del Bergantiños.

Previa

YA CALIENTA EN AS EIROAS EL EQUIPO DE JORGE GARCÍA

Previa

ONCE TITULAR DEL BERGANTIÑOS

Previa

ONCE DEL SALAMANCA: LEO LE GANA LA PARTIDA A JON

Previa

LA PREVIA: A POR UN TRIUNFO CON VALOR DOBLE

Este domingo 7 de septiembre llega la hora de la verdad para el Salamanca UDS, con el debut de la temporada 2025/26 visitando al Bergantiños en As Eiroas, un campo que no se le ha dado nada bien en las visitas anteriores. Después de una pretemporada irregular, en la que la falta de gol ha sido el principal problema, es necesario un buen arranque por doble motivo: por lo bien que le vendría al equipo para su confianza y también para intentar despertar algo de ilusión entre unos aficionados muy desencantados coincidiendo con el inicio de la campaña de abonados.

Previa

¡HOLA, HOLA!

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del primer partido de Liga del Salamanca UDS. El conjunto blanquinegro visita As Eiroas para medirse al Bergantiños. Una temporada más, gracias por elegirnos para seguir los encuentros del conjunto blanquinegro.

Espacios grises

