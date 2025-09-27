Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado y marcador online (18-20, primer cuarto)

Sigue con nosotros la retransmisión minuto a minuto del encuentro entre el Avenida y el Valencia en el Palacio de los Deportes de Huesca este sábado

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:35

Actualizado Hace 1 minuto

1º cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO: 18-20

Vaya triple de la belga para finalizar el primer cuarto sin que Spreafico haya podido defenderla. Valencia Basket haciendo mucho daño con los triples

1º cuarto

TRIIIIPLLLEEEEE DE SPREAFICO

Se había quedado Avenida en los 15 puntos pero la italiana anota de tres en su primer lanzamiento: 18-17

1º cuarto

MUEVE EL BANQUILLO MONTAÑANA

Sólo queda Cave de las titulares

1º cuarto

PRIMERA VENTAJA PARA VALENCIA BASKET

Abdelkader pone el 15-17 para las valencianas

1º cuarto

LEKOVIC ESTÁ ENCHUFADÍSIMA

Ha salido con ganas la exjugadora de Avenida, que lleva 8 puntos seguidos: 14-14

1º cuarto

PRIMEROS PUNTOS DE CAVE

Se estrena la pívot norteamericana desde el tiro libre para poner el 10-6

1º cuarto

OTRA VEZ SORIANO

Empató Valencia a 6, pero vuelve a anotar la base catalana (8-6)

1º cuarto

METE LOS TRES SORIANO

6-2 manda Avenida después de dos minutos y medio

1º cuarto

SEGUNDA PERSONAL DE LETI ROMERO

Se la ha hecho a Soriano cuando estaba lanzando de tres y tendrá otros tantos tiros libres la barcelonesa

1º cuarto

ARAÚJO PONE EL 3-2

Lo había intentado antes la gallega y ahora pone la primera canasta del Valencia Basket

1º cuarto

MEYERSSSSSS LA PRIMERA

3-0 para Avenida. La norteamericana empieza a lucir su tiro exterior

Icono1º cuarto

EMPIEZA EL PARTIDO EN HUESCA

Balón al aire en la primera semifinal de la Supercopa. Avenida, en busca de la sorpresa frente al Valencia Basket. Ha habido un cambio en el cinco anunciado de Avenida: sale Stoupalova en lugar de Djaldi-Tabdi

previa

UN VISTAZO A LA PREVIA

Quedan poco más de 5 minutos para el partido. Os dejamos la previa por si quieres leerla en un momento

previa

TAMBIÉN HAY QUINTETO DE RUBÉN BURGOS

Romero, Buenavida, Atkinson, Araújo y Alexander. Casi nada, el cinco titular del Valencia Basket

previa

EL PRIMER QUINTETO DE AVENIDA

Claudia Soriano, Andrea Vilaró, Abby Meyers, Mouss Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las elegidas por Anna Montañana para salir de inicio

previa

UN RIVAL PLAGADO DE ESTRELLAS

El Valencia Basket, gran dominador del baloncesto español en los últimos años, vuelve a tener un equipazo: Raquel Carrera está en el roster para el partido junto a Atkinson, Alexander, Iagupova o Fam

previa

MAGARITY E IYANA, BAJAS

La sueca y la asturiana están en el Palacio de los Deportes de Huesca pero no saltarán a la cancha. Están disponibles para Anna Montañana las otras diez jugadoras del primer equipo y Elena Benito, del equipo vinculado de la Universidad

previa

ESTRENO DE ANDREA VILARÓ COMO CAPITANA

Hay cambio de capitanía en el Avenida tras el adiós de Silvia Domínguez. Andrea Vilaró ha tomado el relevo y hoy será su primer partido oficial en el 'cargo'

previa

PRIMER PARTIDO EN HUESCA

El Perfumerías Avenida ha visitado numerosas provincias de España a lo largo de su historia, pero Huesca era una de las que le quedaba

previa

SILVIA DOMÍNGUEZ ES LA LÍDER EN LA SUPERCOPA

La excapitana del Perfumerías Avenida, que anunció su retirada al final de la pasada campaña, es la que más partidos ha jugado en la Supercopa con el equipo salmantino, 16. También es la que más puntos ha metido con 122

previa

UN POCO DE HISTORIA

La de este fin de semana en Huesca será la 23ª edición de la Supercopa de España. El Perfumerías Avenida es el club más laureado con 9 títulos y 8 subcampeonatos

previa

PRIMER PARTIDO DEL 'NUEVO' AVENIDA

Es muy pronto para calibrar las posibilidades de un equipo salmantino en el que solamente siguen Andrea Vilaró e Iyana Martín, pero todo es posible. A las 17:15 horas comienza el choque en el Palacio de los Deportes de Huesca

previa

BIENVENIDOS A UNA NUEVA TEMPORADA DEL PERFUMERÍAS AVENIDA

Buenas tardes a todos. Empieza lo bueno, empieza lo serio. Nada menos que con la Supercopa de España en Huesca. En media hora debuta el Perfumerías Avenida en la primera semifinal contra el Valencia Basket

