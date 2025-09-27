Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado y marcador online (18-20, primer cuarto)
Sigue con nosotros la retransmisión minuto a minuto del encuentro entre el Avenida y el Valencia en el Palacio de los Deportes de Huesca este sábado
Salamanca
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:35
1º cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO: 18-20
Vaya triple de la belga para finalizar el primer cuarto sin que Spreafico haya podido defenderla. Valencia Basket haciendo mucho daño con los triples
Enlace copiado
1º cuarto
TRIIIIPLLLEEEEE DE SPREAFICO
Se había quedado Avenida en los 15 puntos pero la italiana anota de tres en su primer lanzamiento: 18-17
Enlace copiado
1º cuarto
MUEVE EL BANQUILLO MONTAÑANA
Sólo queda Cave de las titulares
Enlace copiado
1º cuarto
PRIMERA VENTAJA PARA VALENCIA BASKET
Abdelkader pone el 15-17 para las valencianas
Enlace copiado
1º cuarto
LEKOVIC ESTÁ ENCHUFADÍSIMA
Ha salido con ganas la exjugadora de Avenida, que lleva 8 puntos seguidos: 14-14
Enlace copiado
1º cuarto
PRIMEROS PUNTOS DE CAVE
Se estrena la pívot norteamericana desde el tiro libre para poner el 10-6
Enlace copiado
1º cuarto
OTRA VEZ SORIANO
Empató Valencia a 6, pero vuelve a anotar la base catalana (8-6)
Enlace copiado
1º cuarto
METE LOS TRES SORIANO
6-2 manda Avenida después de dos minutos y medio
Enlace copiado
1º cuarto
SEGUNDA PERSONAL DE LETI ROMERO
Se la ha hecho a Soriano cuando estaba lanzando de tres y tendrá otros tantos tiros libres la barcelonesa
Enlace copiado
1º cuarto
ARAÚJO PONE EL 3-2
Lo había intentado antes la gallega y ahora pone la primera canasta del Valencia Basket
Enlace copiado
1º cuarto
MEYERSSSSSS LA PRIMERA
3-0 para Avenida. La norteamericana empieza a lucir su tiro exterior
Enlace copiado
1º cuarto
EMPIEZA EL PARTIDO EN HUESCA
Balón al aire en la primera semifinal de la Supercopa. Avenida, en busca de la sorpresa frente al Valencia Basket. Ha habido un cambio en el cinco anunciado de Avenida: sale Stoupalova en lugar de Djaldi-Tabdi
Enlace copiado
previa
UN VISTAZO A LA PREVIA
Quedan poco más de 5 minutos para el partido. Os dejamos la previa por si quieres leerla en un momento
Enlace copiado
previa
TAMBIÉN HAY QUINTETO DE RUBÉN BURGOS
Romero, Buenavida, Atkinson, Araújo y Alexander. Casi nada, el cinco titular del Valencia Basket
Enlace copiado
previa
EL PRIMER QUINTETO DE AVENIDA
Claudia Soriano, Andrea Vilaró, Abby Meyers, Mouss Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las elegidas por Anna Montañana para salir de inicio
Y salimos con estas 🖐️— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) September 27, 2025
1️⃣ SORI
1️⃣2️⃣ ABBY
1️⃣3️⃣ CAPI 👩✈️
1️⃣4️⃣ MOUSS
5️⃣5️⃣ KAY
SF #SupercopaLFEndesa@CBAvenida 🆚 @valenciabasket
⏰ 17:15
📍Palacio Deportes Huesca
📺TDP
📸 @BaloncestoESPpic.twitter.com/CuNsKZu9OC
Enlace copiado
previa
UN RIVAL PLAGADO DE ESTRELLAS
El Valencia Basket, gran dominador del baloncesto español en los últimos años, vuelve a tener un equipazo: Raquel Carrera está en el roster para el partido junto a Atkinson, Alexander, Iagupova o Fam
Enlace copiado
previa
MAGARITY E IYANA, BAJAS
La sueca y la asturiana están en el Palacio de los Deportes de Huesca pero no saltarán a la cancha. Están disponibles para Anna Montañana las otras diez jugadoras del primer equipo y Elena Benito, del equipo vinculado de la Universidad
Enlace copiado
previa
ESTRENO DE ANDREA VILARÓ COMO CAPITANA
Hay cambio de capitanía en el Avenida tras el adiós de Silvia Domínguez. Andrea Vilaró ha tomado el relevo y hoy será su primer partido oficial en el 'cargo'
Enlace copiado
previa
PRIMER PARTIDO EN HUESCA
El Perfumerías Avenida ha visitado numerosas provincias de España a lo largo de su historia, pero Huesca era una de las que le quedaba
Enlace copiado
previa
SILVIA DOMÍNGUEZ ES LA LÍDER EN LA SUPERCOPA
La excapitana del Perfumerías Avenida, que anunció su retirada al final de la pasada campaña, es la que más partidos ha jugado en la Supercopa con el equipo salmantino, 16. También es la que más puntos ha metido con 122
Enlace copiado
previa
UN POCO DE HISTORIA
La de este fin de semana en Huesca será la 23ª edición de la Supercopa de España. El Perfumerías Avenida es el club más laureado con 9 títulos y 8 subcampeonatos
Enlace copiado
previa
PRIMER PARTIDO DEL 'NUEVO' AVENIDA
Es muy pronto para calibrar las posibilidades de un equipo salmantino en el que solamente siguen Andrea Vilaró e Iyana Martín, pero todo es posible. A las 17:15 horas comienza el choque en el Palacio de los Deportes de Huesca
Enlace copiado
previa
BIENVENIDOS A UNA NUEVA TEMPORADA DEL PERFUMERÍAS AVENIDA
Buenas tardes a todos. Empieza lo bueno, empieza lo serio. Nada menos que con la Supercopa de España en Huesca. En media hora debuta el Perfumerías Avenida en la primera semifinal contra el Valencia Basket
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.