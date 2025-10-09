Panathinaikos - Avenida, en directo: resultado online del partido de Eurocup (39-41, descanso)
El cuadro dirigido por Anna Montañana debuta en competición europea
Jueves, 9 de octubre 2025, 17:58
3º cuarto
SE ESCAPA AVENIDA
Parcial de 0-6 en minuto y medio que coloca el 39-47 y obliga al Panathinaikos a pedir tiempo muerto
3º cuarto
LA PRIMERA CAVE
Quién iba a ser si no. Cogió el rebote tras el tiro de Meyers y pone el 39-43
3º cuarto
YA EN JUEGO EL TERCER CUARTO
A ver si Avenida sigue así en defensa y encuentra un poco más de acierto para sumar su primer triunfo de la temporada
Descanso
AVENIDA, MENOS ACERTADO, PERO MEJOR EN DEFENSA
El Panathinaikos está lanzando mejor, pero las de Montañana llevan 5 recuperaciones por 0 del equipo griego. Vitola y Cave, las más destacadas en la primera parte
2º Cuarto
ACABA LA PRIMERA MITAD CON 2 PUNTOS DE VENTAJA PARA AVENIDA
Dos triples de las griegas y otros dos de Zellous y Spreafico para finalizar el segundo cuarto con el 39-41
2º Cuarto
INTERCAMBIO DE TRIPLES
Ahora anotan desde lejos los dos equipos y 39-41 en el marcador
2º Cuarto
TRIPLEEEEE DE ZELLOUS
+ 5 para Avenida, la máxima. La veterana ha tomado el mando (33-38)
2º Cuarto
ZELLOUS ES MUY LISTA
Le ha sacado la falta a su defensora y a punto ha estado de meter canasta. Tendrá dos tiros libres
2º Cuarto
TIEMPO MUERTO AHORA DEL PANATHINAIKOS
No se ha vuelto a mover el marcador (33-33), pero algo querrá corregir la entrenadora del equipo griego
2º Cuarto
SE ESTÁ ANIMANDO LA HINCHADA GRIEGA
Cada vez está más caliente el ambiente en las gradas, tendrá que jugar también contra eso Avenida
2º Cuarto
VITOLA EMPATA A 33
Dos canastas seguidas de la experfumera y Montañana pide tiempo muerto ya cerca del descanso
2º Cuarto
NO ENTRAN AHORA LOS TRIPLES
Lo intentaron Spreafico, Arrojo y Vilaró, pero no han tenido acierto (31-33)
2º Cuarto
ESTÁ FORZANDO BIEN LAS FALTAS AVENIDA
Spreafico y Arrojo se están parando bien en defensa y ya han sacado dos personales de las griegas
2º Cuarto
MÁXIMA PARA AVENIDA: 29-33
Anotó Arrojo para poner 4 arriba a las salmantinas
2º Cuarto
10 PUNTOS LLEVA YA CAVE
Prince es mucho más grande, pero la pívot de Avenida mucho más rápida. Bonita batalla entre ambas (29-31)
2º Cuarto
AHORA LO HA HECHO BIEN ERIKSTRUP
Ha metido sus primeros puntos en partido oficial, pero contesta Chatzigiakoumi con un triple: 29-29
2º Cuarto
QUÉ CLASE TIENE MEYERS
Cuando la norteamericana entra a canasta parece que se para el tiempo: 24-27
2º Cuarto
DEMASIADO INDIVIDUALISTA ERIKSTRUP
Como siga así va a durar poco en la pista. Ahora se la ha jugado sin sentido, pero Cave es mucho más práctica: 22-25
2º Cuarto
OTRA VEZ POR DELANTE AVENIDA
Buena canasta de Cave para colocar el 22-23 en el marcador
2º Cuarto
MEYERS, INFALIBLE
No falla desde la línea de personal y pone el 22-21
2º Cuarto
ENTRA ERIKSTRUP
No había contado todavía Montañana con ella en los dos partidos oficiales anteriores, pero ya está en la pista en Atenas
1º Cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO: 20-19
Ha reaccionado Avenida desde la defensa y esto está mucho más igualado
1º Cuarto
VAYA TRIPLE DE KRIMILI
Había defendido fenomenal Avenida pero en el último segundo y desde 9 metros se la ha jugado y ha tenido fortuna la griega: 20-19
1º Cuarto
PRIMERA VEZ POR DELANTE
Stoupalova anota desde la línea de personal y Avenida manda en el marcador: 17-19
1º Cuarto
EMPATA A 17 ZELLOUS
Lleva varios robos Avenida y la norteamericana empata en una rápida transición
1º Cuarto
MEYERS AL CONTRAATAQUE
Robo de balón de Stoupalova y Meyers se planta sola en la canasta griega (17-15)
1º Cuarto
VUELVE MEYERS A PISTA
Ya está la norteamericana de nuevo en juego y ha entrado junto a ella Stoupalova
1º Cuarto
TRIPLEEEE DE SORIANO
A ver si se anima la barcelonesa con el tiro exterior: 17-13
1º Cuarto
0-6 PARA AVENIDA
Otra canasta de Cave, que está aprovechando su rapidez. Con el 13-10 ahora es el Panathinaikos el que tiene que parar el partido
1º Cuarto
AHORA ZELLOUS
4 puntos seguidos de Avenida, que empieza a anotar con más facilidad
1º Cuarto
SE ESTRENA CAVE
13-6 en el marcador
1º Cuarto
YA HAY MÁS GENTE Y AMBIENTAZO
Se oye cantar a los aficionados griegos, que están disfrutando de los primeros minutos de su equipo
1º Cuarto
CANASTA DE VILARÓ
La capitana es de momento la única que ha anotado, para poner el 11-4
1º Cuarto
NO EMPIEZAN BIEN LAS COSAS EN ATENAS
9-2 tras el triple de Galanapoulos y Montañana tiene que pedir el primer tiempo muerto
1º Cuarto
PRIMER CAMBIO EN AVENIDA
Ha pasado minuto y medio de juego y ha entrado Zellous por Meyers, no sabemos si por algún problema
1º Cuarto
PRIMEROS 2 PUNTOS PARA VILARÓ
4-2 en el marcador tras la buena penetración de la capitana
1º Cuarto
PRIMERA CANASTA PARA LAS GRIEGAS
2-0 para el Panathinaikos, mientras que el primer ataque de Avenida no ha terminado en canasta
1º Cuarto
ARRANCA EL PARTIDO EN ATENAS
Ya está en juego la primera jornada de la Eurocup. El Perfumerías Avenida sale de inicio con Soriano, Andrea, Meyers, Arrojo y Cave
Previa
AVENIDA JUGARÁ DE BLANCO
El Panathinaikos saldrá con su uniforme verde, mientras que las salmantinas lo harán con la segunda equipación
Previa
NO SE VE MUCHA GENTE EN EL PABELLÓN
Ya hay señal a través de Youtube. No parece que haya mucha gente pero sí se escucha ambiente
Previa
DOS ÁRBITROS DE ISRAEL
En el día que se ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamás, dos colegiados israelíes pitarán al Perfumerías Avenida en Atenas
Previa
67 PARTIDOS EN LA EUROCUP/COPA RONCHETTI
En la temporada 2005/06 Avenida llegó a las semifinales de la Eurocup, una competición que tradicionalmente se le ha dado muy bien. De hecho, en su última participación, en la 2019/20, estaba en cuartos cuando hubo que parar por el coronavirus. En 67 encuentros ha habido 44 victorias, 2 empates y 21 derrotas
Previa
VITOLA, LA CARA MÁS RECONOCIBLE EN EL RIVAL
La pívot letona ha desembarcado en el Panathinaikos tras su paso por el Valencia Basket. Hay que recordar que disputó 83 partidos como jugadora del Perfumerías Avenida
Previa
TRES BAJAS PARA MONTAÑANA
Como ya ocurrió en el estreno liguero frente al Araski, en el Perfumerías Avenida son baja Iyana Martín, Mouss Djaldi-Tabdi y Regan Magarity. Elena Benito ha viajado para completar el roster
Previa
PRIMERA VISITA AL CHOLARGOS SPORTS HALL
Las salmantinas se enfrentarán por primera vez al Panathianikos, uno de los clubes históricos del baloncesto masculino europeo, ya que el femenino no tiene tanta tradición ni mucho menos. Avenida ya ha jugado en varias ocasiones en Grecia a lo largo de su historia, pero nunca en el Cholargos
Previa
10ª PARTICIPACIÓN
Estábamos todos acostumbrados a que el Perfumerías Avenida compitiera en la Euroliga, pero la actual va a ser la décima vez que juegue el segundo torneo continental, antes llamado Copa Ronchetti
Previa
EMPIEZA LA EUROCUP
Buenas tardes a todos. En media hora comienza el debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup 2025/26. Una competición que ha levantado mucha expectación tanto en el club como entre sus aficionados
