Panathinaikos - Avenida, en directo: resultado online del partido de Eurocup (39-41, descanso)

El cuadro dirigido por Anna Montañana debuta en competición europea

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:58

Actualizado Hace 1 minuto

3º cuarto

SE ESCAPA AVENIDA

Parcial de 0-6 en minuto y medio que coloca el 39-47 y obliga al Panathinaikos a pedir tiempo muerto

3º cuarto

LA PRIMERA CAVE

Quién iba a ser si no. Cogió el rebote tras el tiro de Meyers y pone el 39-43

3º cuarto

YA EN JUEGO EL TERCER CUARTO

A ver si Avenida sigue así en defensa y encuentra un poco más de acierto para sumar su primer triunfo de la temporada

Descanso

AVENIDA, MENOS ACERTADO, PERO MEJOR EN DEFENSA

El Panathinaikos está lanzando mejor, pero las de Montañana llevan 5 recuperaciones por 0 del equipo griego. Vitola y Cave, las más destacadas en la primera parte

2º Cuarto

ACABA LA PRIMERA MITAD CON 2 PUNTOS DE VENTAJA PARA AVENIDA

Dos triples de las griegas y otros dos de Zellous y Spreafico para finalizar el segundo cuarto con el 39-41

2º Cuarto

INTERCAMBIO DE TRIPLES

Ahora anotan desde lejos los dos equipos y 39-41 en el marcador

2º Cuarto

TRIPLEEEEE DE ZELLOUS

+ 5 para Avenida, la máxima. La veterana ha tomado el mando (33-38)

2º Cuarto

ZELLOUS ES MUY LISTA

Le ha sacado la falta a su defensora y a punto ha estado de meter canasta. Tendrá dos tiros libres

2º Cuarto

TIEMPO MUERTO AHORA DEL PANATHINAIKOS

No se ha vuelto a mover el marcador (33-33), pero algo querrá corregir la entrenadora del equipo griego

2º Cuarto

SE ESTÁ ANIMANDO LA HINCHADA GRIEGA

Cada vez está más caliente el ambiente en las gradas, tendrá que jugar también contra eso Avenida

2º Cuarto

VITOLA EMPATA A 33

Dos canastas seguidas de la experfumera y Montañana pide tiempo muerto ya cerca del descanso

2º Cuarto

NO ENTRAN AHORA LOS TRIPLES

Lo intentaron Spreafico, Arrojo y Vilaró, pero no han tenido acierto (31-33)

2º Cuarto

ESTÁ FORZANDO BIEN LAS FALTAS AVENIDA

Spreafico y Arrojo se están parando bien en defensa y ya han sacado dos personales de las griegas

2º Cuarto

MÁXIMA PARA AVENIDA: 29-33

Anotó Arrojo para poner 4 arriba a las salmantinas

2º Cuarto

10 PUNTOS LLEVA YA CAVE

Prince es mucho más grande, pero la pívot de Avenida mucho más rápida. Bonita batalla entre ambas (29-31)

2º Cuarto

AHORA LO HA HECHO BIEN ERIKSTRUP

Ha metido sus primeros puntos en partido oficial, pero contesta Chatzigiakoumi con un triple: 29-29

2º Cuarto

QUÉ CLASE TIENE MEYERS

Cuando la norteamericana entra a canasta parece que se para el tiempo: 24-27

2º Cuarto

DEMASIADO INDIVIDUALISTA ERIKSTRUP

Como siga así va a durar poco en la pista. Ahora se la ha jugado sin sentido, pero Cave es mucho más práctica: 22-25

2º Cuarto

OTRA VEZ POR DELANTE AVENIDA

Buena canasta de Cave para colocar el 22-23 en el marcador

2º Cuarto

MEYERS, INFALIBLE

No falla desde la línea de personal y pone el 22-21

2º Cuarto

ENTRA ERIKSTRUP

No había contado todavía Montañana con ella en los dos partidos oficiales anteriores, pero ya está en la pista en Atenas

1º Cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO: 20-19

Ha reaccionado Avenida desde la defensa y esto está mucho más igualado

1º Cuarto

VAYA TRIPLE DE KRIMILI

Había defendido fenomenal Avenida pero en el último segundo y desde 9 metros se la ha jugado y ha tenido fortuna la griega: 20-19

1º Cuarto

PRIMERA VEZ POR DELANTE

Stoupalova anota desde la línea de personal y Avenida manda en el marcador: 17-19

1º Cuarto

EMPATA A 17 ZELLOUS

Lleva varios robos Avenida y la norteamericana empata en una rápida transición

1º Cuarto

MEYERS AL CONTRAATAQUE

Robo de balón de Stoupalova y Meyers se planta sola en la canasta griega (17-15)

1º Cuarto

VUELVE MEYERS A PISTA

Ya está la norteamericana de nuevo en juego y ha entrado junto a ella Stoupalova

1º Cuarto

TRIPLEEEE DE SORIANO

A ver si se anima la barcelonesa con el tiro exterior: 17-13

1º Cuarto

0-6 PARA AVENIDA

Otra canasta de Cave, que está aprovechando su rapidez. Con el 13-10 ahora es el Panathinaikos el que tiene que parar el partido

1º Cuarto

AHORA ZELLOUS

4 puntos seguidos de Avenida, que empieza a anotar con más facilidad

1º Cuarto

SE ESTRENA CAVE

13-6 en el marcador

1º Cuarto

YA HAY MÁS GENTE Y AMBIENTAZO

Se oye cantar a los aficionados griegos, que están disfrutando de los primeros minutos de su equipo

1º Cuarto

CANASTA DE VILARÓ

La capitana es de momento la única que ha anotado, para poner el 11-4

1º Cuarto

NO EMPIEZAN BIEN LAS COSAS EN ATENAS

9-2 tras el triple de Galanapoulos y Montañana tiene que pedir el primer tiempo muerto

1º Cuarto

PRIMER CAMBIO EN AVENIDA

Ha pasado minuto y medio de juego y ha entrado Zellous por Meyers, no sabemos si por algún problema

1º Cuarto

PRIMEROS 2 PUNTOS PARA VILARÓ

4-2 en el marcador tras la buena penetración de la capitana

1º Cuarto

PRIMERA CANASTA PARA LAS GRIEGAS

2-0 para el Panathinaikos, mientras que el primer ataque de Avenida no ha terminado en canasta

1º Cuarto

ARRANCA EL PARTIDO EN ATENAS

Ya está en juego la primera jornada de la Eurocup. El Perfumerías Avenida sale de inicio con Soriano, Andrea, Meyers, Arrojo y Cave

Previa

AVENIDA JUGARÁ DE BLANCO

El Panathinaikos saldrá con su uniforme verde, mientras que las salmantinas lo harán con la segunda equipación

Previa

NO SE VE MUCHA GENTE EN EL PABELLÓN

Ya hay señal a través de Youtube. No parece que haya mucha gente pero sí se escucha ambiente

Previa

DOS ÁRBITROS DE ISRAEL

En el día que se ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamás, dos colegiados israelíes pitarán al Perfumerías Avenida en Atenas

Previa

67 PARTIDOS EN LA EUROCUP/COPA RONCHETTI

En la temporada 2005/06 Avenida llegó a las semifinales de la Eurocup, una competición que tradicionalmente se le ha dado muy bien. De hecho, en su última participación, en la 2019/20, estaba en cuartos cuando hubo que parar por el coronavirus. En 67 encuentros ha habido 44 victorias, 2 empates y 21 derrotas

Previa

VITOLA, LA CARA MÁS RECONOCIBLE EN EL RIVAL

La pívot letona ha desembarcado en el Panathinaikos tras su paso por el Valencia Basket. Hay que recordar que disputó 83 partidos como jugadora del Perfumerías Avenida

Previa

TRES BAJAS PARA MONTAÑANA

Como ya ocurrió en el estreno liguero frente al Araski, en el Perfumerías Avenida son baja Iyana Martín, Mouss Djaldi-Tabdi y Regan Magarity. Elena Benito ha viajado para completar el roster

Previa

PRIMERA VISITA AL CHOLARGOS SPORTS HALL

Las salmantinas se enfrentarán por primera vez al Panathianikos, uno de los clubes históricos del baloncesto masculino europeo, ya que el femenino no tiene tanta tradición ni mucho menos. Avenida ya ha jugado en varias ocasiones en Grecia a lo largo de su historia, pero nunca en el Cholargos

Previa

10ª PARTICIPACIÓN

Estábamos todos acostumbrados a que el Perfumerías Avenida compitiera en la Euroliga, pero la actual va a ser la décima vez que juegue el segundo torneo continental, antes llamado Copa Ronchetti

Previa

EMPIEZA LA EUROCUP

Buenas tardes a todos. En media hora comienza el debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup 2025/26. Una competición que ha levantado mucha expectación tanto en el club como entre sus aficionados

