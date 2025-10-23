Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las jugadoras del Perfumerías Avenida, durante un partido de Eurocup disputado en la presente temporada. ARCHIVO
Neptunas - Perfumerías Avenida en directo: resultado online del partido de Eurocup de hoy (4-11, min. 4)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Eurocup que, en la tarde de este jueves, 23 de octubre, disputan el Neptunas y el Perfumerías Avenida en Lituania

Alex G. Santana

Salamanca

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:08

Actualizado Hace 1 minuto

1º Cuarto

OTRA DE ZELLOUS

Parece que ha comenzado inspirada la veterana norteamericana: 2-11

1º Cuarto

MUY BUENAS DEFENSAS

Avenida está siendo muy agresivo y las lituanas lo están pasando mal

1º Cuarto

2-9 DE ZELLOUS Y PRIMER TIEMPO MUERTO

No permite canastas de Avenida, que ya manda por 7 y en poco más de dos minutos el entrenador del Neptunas pide tiempo

1º Cuarto

VAYA TRIPLAZO DE SORIANO

Quedaba poco de posesión y Claudia se la ha jugado desde lejos: 2-7

1º Cuarto

LA PRIMERA DE CAVE

No ha sido para abrir el marcador, pero sí para poner el 2-4 como más le gusta: corriendo

1º Cuarto

SORIANO CONTESTA DESDE EL TIRO LIBRE

Mete los dos la barcelonesa (2-2)

1º Cuarto

LA PRIMERA, PARA EL NEPTUNAS

Vilka pone el 2-0 inicial

Icono1º Cuarto

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Ya está el balón en juego. Primera posesión para Avenida

Previa

EL TRÍO ARBITRAL

Avenida no está acostumbrado a que le piten colegiados de estos países: Mart Uuehendrick de Estonia, Kristine Simanovica de Letonia, y Joona Haaja de Finlandia

Previa

QUEDAN DIEZ MINUTOS PARA EMPEZAR

Las jugadoras de ambos equipos ya están ultimando el calentamiento. Te dejamos la previa por si quieres echarle un vistazo antes del partido

Previa

YA HAY QUINTETO DE AVENIDA

La principal novedad, la presencia de Laura Spreafico. Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Belén Arrojo y Khadijiah Cave acompañarán de inicio a la italiana

Previa

NO LE HA IDO BIEN AL PERFUMERÍAS AVENIDA EN LITUANIA

Es la cuarta vez que el equipo salmantino juega en el país báltico. Las tres anteriores fueron en la Euroliga y todas ellas acabaron con derrota . Avenida espera cambiar la racha

Previa

CAITIN BICKLE, LA JUGADORA MÁS DESTACADA

El Perfumerías Avenida ya ha tenido la oportunidad de estudiar a su rival en las anteriores jornadas. La pívot norteamericana está siendo su mejor jugadora, anotando más de 18 puntos por partido

Previa

QUINCE HORAS DE VIAJE

El Perfumerías Avenida lleva dos décadas acostumbrado a estos largos desplazamientos por Europa, pero no dejan de influir. El equipo de Anna Montañana partió un día antes de lo habitual pensando en que jugadoras y técnicos estuvieran en una mejor situación

Previa

TERCERA JORNADA DE LA EUROCUP

El Perfumerías Avenida llega a este duelo en Klaipeda como líder en solitario del Grupo G de la Eurocup, después de haber ganado sus partidos frente al Panathinaikos y al Nyon

Previa

BUENAS TARDES A TODOS

Un día más, os vamos a contar el partido del Perfumerías Avenida, en esta ocasión contra el Neptunas-Amberton lituano. A partir de las 18:00 horas dará comienzo el choque

