Neptunas - Perfumerías Avenida en directo: resultado online del partido de Eurocup de hoy (4-11, min. 4)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Eurocup que, en la tarde de este jueves, 23 de octubre, disputan el Neptunas y el Perfumerías Avenida en Lituania
Salamanca
Jueves, 23 de octubre 2025, 18:08
1º Cuarto
OTRA DE ZELLOUS
Parece que ha comenzado inspirada la veterana norteamericana: 2-11
Enlace copiado
1º Cuarto
MUY BUENAS DEFENSAS
Avenida está siendo muy agresivo y las lituanas lo están pasando mal
Enlace copiado
1º Cuarto
2-9 DE ZELLOUS Y PRIMER TIEMPO MUERTO
No permite canastas de Avenida, que ya manda por 7 y en poco más de dos minutos el entrenador del Neptunas pide tiempo
Enlace copiado
1º Cuarto
VAYA TRIPLAZO DE SORIANO
Quedaba poco de posesión y Claudia se la ha jugado desde lejos: 2-7
Enlace copiado
1º Cuarto
LA PRIMERA DE CAVE
No ha sido para abrir el marcador, pero sí para poner el 2-4 como más le gusta: corriendo
Enlace copiado
1º Cuarto
SORIANO CONTESTA DESDE EL TIRO LIBRE
Mete los dos la barcelonesa (2-2)
Enlace copiado
1º Cuarto
LA PRIMERA, PARA EL NEPTUNAS
Vilka pone el 2-0 inicial
Enlace copiado
1º Cuarto
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Ya está el balón en juego. Primera posesión para Avenida
Enlace copiado
Previa
EL TRÍO ARBITRAL
Avenida no está acostumbrado a que le piten colegiados de estos países: Mart Uuehendrick de Estonia, Kristine Simanovica de Letonia, y Joona Haaja de Finlandia
Enlace copiado
Previa
QUEDAN DIEZ MINUTOS PARA EMPEZAR
Las jugadoras de ambos equipos ya están ultimando el calentamiento. Te dejamos la previa por si quieres echarle un vistazo antes del partido
Enlace copiado
Previa
YA HAY QUINTETO DE AVENIDA
La principal novedad, la presencia de Laura Spreafico. Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Belén Arrojo y Khadijiah Cave acompañarán de inicio a la italiana
Nuestras 🖐️ GLADIADORAS de inicio— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 23, 2025
🤝MÁS PREVENCIÓN pic.twitter.com/OGWXA2l8b8
Enlace copiado
Previa
NO LE HA IDO BIEN AL PERFUMERÍAS AVENIDA EN LITUANIA
Es la cuarta vez que el equipo salmantino juega en el país báltico. Las tres anteriores fueron en la Euroliga y todas ellas acabaron con derrota . Avenida espera cambiar la racha
Enlace copiado
Previa
CAITIN BICKLE, LA JUGADORA MÁS DESTACADA
El Perfumerías Avenida ya ha tenido la oportunidad de estudiar a su rival en las anteriores jornadas. La pívot norteamericana está siendo su mejor jugadora, anotando más de 18 puntos por partido
Enlace copiado
Previa
QUINCE HORAS DE VIAJE
El Perfumerías Avenida lleva dos décadas acostumbrado a estos largos desplazamientos por Europa, pero no dejan de influir. El equipo de Anna Montañana partió un día antes de lo habitual pensando en que jugadoras y técnicos estuvieran en una mejor situación
Enlace copiado
Previa
TERCERA JORNADA DE LA EUROCUP
El Perfumerías Avenida llega a este duelo en Klaipeda como líder en solitario del Grupo G de la Eurocup, después de haber ganado sus partidos frente al Panathinaikos y al Nyon
Enlace copiado
Previa
BUENAS TARDES A TODOS
Un día más, os vamos a contar el partido del Perfumerías Avenida, en esta ocasión contra el Neptunas-Amberton lituano. A partir de las 18:00 horas dará comienzo el choque
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad