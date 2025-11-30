Jairis - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy (11-13, min. 8)

Previa

EL FAUSTO VICENT SE LE DA MUY BIEN A AVENIDA

Tres veces ha visitado el Perfumerías Avenida Alcantarilla para medirse al Hozono Global Jairis y en todas ellas ha conseguido la victoria. Sin embargo, las murcianas se han impuesto en los dos últimos duelos en la final de la última Copa de la Reina y la visita a Salamanca la pasada temporada. El balance entre ambos es de 5 victorias de Avenida y 2 del Jairis