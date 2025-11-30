Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jairis - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy (11-13, min. 8)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la mañana de este domingo, disputan el Jairis y el Perfumerías Avenida en Alcantarilla

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:14

Actualizado Hace 1 minuto

1º Cuarto

PRIMERA VENTAJA DE AVENIDA: 9-10

Otra canasta de Cave y las salmantinas se ponen por delante

1º Cuarto

BUENA MANO DE CAVE

No suele fallar en ese tirito la norteamericana: 9-8

1º Cuarto

HA VUELTO A IYANA

Recuperada ya la asturiana del golpe, está en pista de nuevo

1º Cuarto

ESTÁ HACIENDO MUCHO DAÑO VONLEH

No está pudiendo frenar Avenida a la norteamericana del Jairis, que leva 5 puntos

1º Cuarto

TRES TIROS PARA SPREAFICO

Triple que intentaba la italiana y le ha hecho falta López-Sénéchal. Mete 2: 5-4

1º Cuarto

LA PRIMERA, DE SORIANO

Se buscó ella la canasta y pone el empate a 2

1º Cuarto

IMPRECISIONES DE AMBOS EQUIPOS

Malos pases y defensas intensas y Ayuso abre el marcador: 2-0

1º Cuarto

15 SEGUNDOS Y PROBLEMAS PARA IYANA

Se ha llevado un golpe en el bloqueo la asturiana y tiene que marcharse al banquillo. Sale Soriano

Icono1º Cuarto

ARRANCÓ EL PARTIDO

Primera bola para Avenida. Hay que salir a tope desde el primer segundo

Previa

PRESENTACIÓN EN MARCHA

Ya ha conectado Teledeporte con el Fausto Vicent y tras la presentación de Avenida ahora le toca a las murcianas

Previa

EL DUELO IYANA-AYUSO PROMETE

Junto a Mariona Ortiz comparten el puesto de base en la selección española. Se conocen muy bien y en su enfrentamiento puede estar una de las claves del partido, con Soriano y Mataix como recambios. Mucho nivel en el '1' de ambos equipos

Previa

VUELVE MONTAÑANA A UNA DE SUS 'CASAS'

La actual entrenadora del Perfumerías Avenida llegó tras unos exitosos meses en Alcantarilla, por lo que volverá a ser un día especial para ella

Previa

EL FAUSTO VICENT SE LE DA MUY BIEN A AVENIDA

Tres veces ha visitado el Perfumerías Avenida Alcantarilla para medirse al Hozono Global Jairis y en todas ellas ha conseguido la victoria. Sin embargo, las murcianas se han impuesto en los dos últimos duelos en la final de la última Copa de la Reina y la visita a Salamanca la pasada temporada. El balance entre ambos es de 5 victorias de Avenida y 2 del Jairis

Previa

EL QUINTETO DE BERNAT CANUT

Aina Ayuso, Alarcón, López-Sénéchal, Vonleh y Walker. El cinco inicial de un Jairis que cuenta ahora con ocho jugadoras profesionales tras la salida de Cvitkovic

Previa

LA PREVIA DE UN PARTIDO MUY TEMPRANERO

Quedan poco más de diez minutos para que comience el duelo en Alcantarilla: aquí tienes la previa para hacer tiempo

Previa

MONTAÑANA REPITE CINCO TITULAR

No toca la valenciana el quinteto de los últimos partidos: Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave

Previa

PRIMER DUELO CONTRA UNO DE LOS 'GRANDES'

La semana que le espera al Perfumerías Avenida impone: hoy el Jairis, el miércoles el Valencia BC en el Würzburg Silvia Domínguez y el próximo domingo el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. Máxima exigencia

Previa

MUY BUENOS DÍAS A TODOS

Hola, hola. Más pronto de lo habitual, aunque es cierto que Avenida ya ha jugado a esta hora esta misma temporada. Aquí estamos para contaros los detalles del partidazo que el equipo de Anna Montañana jugará en Alcantarilla frente al Hozono Global Jairis

