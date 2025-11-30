Jairis - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy (11-13, min. 8)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la mañana de este domingo, disputan el Jairis y el Perfumerías Avenida en Alcantarilla
Salamanca
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:14
1º Cuarto
PRIMERA VENTAJA DE AVENIDA: 9-10
Otra canasta de Cave y las salmantinas se ponen por delante
1º Cuarto
BUENA MANO DE CAVE
No suele fallar en ese tirito la norteamericana: 9-8
1º Cuarto
HA VUELTO A IYANA
Recuperada ya la asturiana del golpe, está en pista de nuevo
1º Cuarto
ESTÁ HACIENDO MUCHO DAÑO VONLEH
No está pudiendo frenar Avenida a la norteamericana del Jairis, que leva 5 puntos
1º Cuarto
TRES TIROS PARA SPREAFICO
Triple que intentaba la italiana y le ha hecho falta López-Sénéchal. Mete 2: 5-4
1º Cuarto
LA PRIMERA, DE SORIANO
Se buscó ella la canasta y pone el empate a 2
1º Cuarto
IMPRECISIONES DE AMBOS EQUIPOS
Malos pases y defensas intensas y Ayuso abre el marcador: 2-0
1º Cuarto
15 SEGUNDOS Y PROBLEMAS PARA IYANA
Se ha llevado un golpe en el bloqueo la asturiana y tiene que marcharse al banquillo. Sale Soriano
1º Cuarto
ARRANCÓ EL PARTIDO
Primera bola para Avenida. Hay que salir a tope desde el primer segundo
Previa
PRESENTACIÓN EN MARCHA
Ya ha conectado Teledeporte con el Fausto Vicent y tras la presentación de Avenida ahora le toca a las murcianas
Previa
EL DUELO IYANA-AYUSO PROMETE
Junto a Mariona Ortiz comparten el puesto de base en la selección española. Se conocen muy bien y en su enfrentamiento puede estar una de las claves del partido, con Soriano y Mataix como recambios. Mucho nivel en el '1' de ambos equipos
Previa
VUELVE MONTAÑANA A UNA DE SUS 'CASAS'
La actual entrenadora del Perfumerías Avenida llegó tras unos exitosos meses en Alcantarilla, por lo que volverá a ser un día especial para ella
Previa
EL FAUSTO VICENT SE LE DA MUY BIEN A AVENIDA
Tres veces ha visitado el Perfumerías Avenida Alcantarilla para medirse al Hozono Global Jairis y en todas ellas ha conseguido la victoria. Sin embargo, las murcianas se han impuesto en los dos últimos duelos en la final de la última Copa de la Reina y la visita a Salamanca la pasada temporada. El balance entre ambos es de 5 victorias de Avenida y 2 del Jairis
Previa
EL QUINTETO DE BERNAT CANUT
Aina Ayuso, Alarcón, López-Sénéchal, Vonleh y Walker. El cinco inicial de un Jairis que cuenta ahora con ocho jugadoras profesionales tras la salida de Cvitkovic
Previa
LA PREVIA DE UN PARTIDO MUY TEMPRANERO
Quedan poco más de diez minutos para que comience el duelo en Alcantarilla: aquí tienes la previa para hacer tiempo
Previa
MONTAÑANA REPITE CINCO TITULAR
No toca la valenciana el quinteto de los últimos partidos: Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave
Previa
PRIMER DUELO CONTRA UNO DE LOS 'GRANDES'
La semana que le espera al Perfumerías Avenida impone: hoy el Jairis, el miércoles el Valencia BC en el Würzburg Silvia Domínguez y el próximo domingo el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. Máxima exigencia
Enlace copiado
Previa
MUY BUENOS DÍAS A TODOS
Hola, hola. Más pronto de lo habitual, aunque es cierto que Avenida ya ha jugado a esta hora esta misma temporada. Aquí estamos para contaros los detalles del partidazo que el equipo de Anna Montañana jugará en Alcantarilla frente al Hozono Global Jairis
Enlace copiado
