Las jugadoras de Avenida, al finalizar un encuentro liguero de la presente temporada. ARCHIVO
Gran Canaria - Avenida en directo: resultado del partido de la Liga Femenina de hoy

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de la Liga Femenina que, en la tarde de este sábado, 18 de octubre, disputarán el Gran Canaria y Avenida en La Paterna

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:43

Actualizado Hace 1 minuto

Previa

HABRÁ PARTIDO

Acaba de anunciar el Perfumerías Avenida que hay nuevo escenario: la Sala Club del Gran Canaria Arena. Pero a saber la hora: habrá que poner en funcionamiento la instalación, que los equipos lleguen y hagan un calentamiento en condiciones

Previa

EL GRAN CANARIA BUSCA OTRO PABELLÓN

Pues nada, a esperar, no queda otra. Dice que si dan el OK, se jugará lo antes posible

Previa

A ESPERAR ACONTECIMIENTOS

El Youtube de la FEB ya ha cortado la conexión con La Paterna, a la espera de si se encuentra un nuevo pabellón. Parece que la noche puede ser larga

Previa

LOS ÁRBITROS SIGUEN COMPROBANDO EL PARQUET

En Youtube se ve todavía a los colegiados moviéndose por la pista, comprobando si se resbalan o no. Seguiremos esperando acontecimientos

Previa

ACTUALIZACIÓN: VAN A BUSCAR OTRA PISTA

Anuncia novedades Avenida: los dos equipos abandonan la pista y se va a buscar otro pabellón para jugar el partido

Previa

SEGUIMOS ESPERANDO NOTICIAS

Avenida saca las imágenes de la jugadora del Spar Gran Canaria cayéndose al suelo en el calentamiento. Así no se puede jugar, está claro

Previa

NO HAY MUCHA ENERGÍA EN LOS 'MOPEROS'

La imagen de las personas encargadas de pasar la mopa por el parquet no invita al optimismo, desde luego

Previa

YA HAY IMÁGENES

Se ve que sólo está calentando el Spar Gran Canaria. Y alguna jugadora se ha resbalado

Previa

A CINCO MINUTOS Y NO DE SABE NADA

No hay decisión oficial y el Youtube de la FEB no conecta todavía con La Paterna

Previa

SI SE JUEGA NO SERÁ A LA HORA PROGRAMADA

Previa

«SEGUIMOS SIN NOTICIAS», DICE AVENIDA

El club informa de que las jugadoras no pueden ni hacer un esprint en el calentamiento

Previa

SEGUIMOS A LA ESPERA

No hay todavía una decisión oficial, a poco más de media hora para la hora señalada del inicio

Previa

YA ESTA MAÑANA NO SE PUDO ENTRENAR CON NORMALIDAD

El Perfumerías Avenida ya avisó del estado de la pista esta mañana, que hizo que el entrenamiento no se pudiera desarrollar en condiciones. La última comunicación del club es que las jugadoras están calentando, pero sin correr por si acaso

Previa

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS

El motivo es que en varias zonas de la pista del pabellón de La Paterna en Las Palmas hay una humedad excesiva, lo que pone en riesgo la integridad física de las jugadoras de ambos equipos y los colegiados

Previa

MUY BUENAS TARDES A TODOS

Hola, hola. ¿Cómo va el sábado? Tenemos que contaros que a cincuenta minutos del teórico inicio del duelo entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida estamos a la espera de saber si se jugará o no

