Gran Canaria - Avenida en directo: resultado del partido de la Liga Femenina de hoy
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de la Liga Femenina que, en la tarde de este sábado, 18 de octubre, disputarán el Gran Canaria y Avenida en La Paterna
Salamanca
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:43
Previa
HABRÁ PARTIDO
Acaba de anunciar el Perfumerías Avenida que hay nuevo escenario: la Sala Club del Gran Canaria Arena. Pero a saber la hora: habrá que poner en funcionamiento la instalación, que los equipos lleguen y hagan un calentamiento en condiciones
Enlace copiado
Previa
EL GRAN CANARIA BUSCA OTRO PABELLÓN
Pues nada, a esperar, no queda otra. Dice que si dan el OK, se jugará lo antes posible
Enlace copiado
Previa
A ESPERAR ACONTECIMIENTOS
El Youtube de la FEB ya ha cortado la conexión con La Paterna, a la espera de si se encuentra un nuevo pabellón. Parece que la noche puede ser larga
Enlace copiado
Previa
LOS ÁRBITROS SIGUEN COMPROBANDO EL PARQUET
En Youtube se ve todavía a los colegiados moviéndose por la pista, comprobando si se resbalan o no. Seguiremos esperando acontecimientos
Enlace copiado
Previa
ACTUALIZACIÓN: VAN A BUSCAR OTRA PISTA
Anuncia novedades Avenida: los dos equipos abandonan la pista y se va a buscar otro pabellón para jugar el partido
Ambos equipos han abandonado la pista.— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 18, 2025
Hsy que buscar otra cancha para poder disputar el partido
Enlace copiado
Previa
SEGUIMOS ESPERANDO NOTICIAS
Avenida saca las imágenes de la jugadora del Spar Gran Canaria cayéndose al suelo en el calentamiento. Así no se puede jugar, está claro
Enlace copiado
Previa
NO HAY MUCHA ENERGÍA EN LOS 'MOPEROS'
La imagen de las personas encargadas de pasar la mopa por el parquet no invita al optimismo, desde luego
Enlace copiado
Previa
YA HAY IMÁGENES
Se ve que sólo está calentando el Spar Gran Canaria. Y alguna jugadora se ha resbalado
Enlace copiado
Previa
A CINCO MINUTOS Y NO DE SABE NADA
No hay decisión oficial y el Youtube de la FEB no conecta todavía con La Paterna
Enlace copiado
Previa
SI SE JUEGA NO SERÁ A LA HORA PROGRAMADA
Enlace copiado
Previa
«SEGUIMOS SIN NOTICIAS», DICE AVENIDA
El club informa de que las jugadoras no pueden ni hacer un esprint en el calentamiento
Seguimos sin noticias. Y sin poder calentar haciendo un mínimo esprint— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 18, 2025
😓 https://t.co/5IkWrHHGUx
Enlace copiado
Previa
SEGUIMOS A LA ESPERA
No hay todavía una decisión oficial, a poco más de media hora para la hora señalada del inicio
Enlace copiado
Previa
YA ESTA MAÑANA NO SE PUDO ENTRENAR CON NORMALIDAD
El Perfumerías Avenida ya avisó del estado de la pista esta mañana, que hizo que el entrenamiento no se pudiera desarrollar en condiciones. La última comunicación del club es que las jugadoras están calentando, pero sin correr por si acaso
Enlace copiado
Previa
A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS
El motivo es que en varias zonas de la pista del pabellón de La Paterna en Las Palmas hay una humedad excesiva, lo que pone en riesgo la integridad física de las jugadoras de ambos equipos y los colegiados
Enlace copiado
Previa
MUY BUENAS TARDES A TODOS
Hola, hola. ¿Cómo va el sábado? Tenemos que contaros que a cincuenta minutos del teórico inicio del duelo entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida estamos a la espera de saber si se jugará o no
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad