Ensino - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina
El cuadro de Anna Montañana busca revertir la situación en Lugo
Álex G. Santana
Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:44
ALICIA FLÓREZ, LA PRINCIPAL AMENAZA
La jugadora leonesa está siendo la más destacada del Durán Maquinaria Ensino. Es la cuarta más valorada de la Liga Femenina, justo por delante de Khadijiah Cave. Lydia Giomi también está haciendo unos números muy destacados
CUATRO PARTIDOS EN LA MAÑANA DEL DOMINGO
Hoy se disputa la mitad de la quinta jornada. Además del Ensino-Avenida, Valencia BC-Movistar Estudiantes, Lointek Gernika-Joventut Badalona y Hozono Global Jairis-IDK Euskotren. De los partidos de ayer destacó la victoria del Casademont Zaragoza contra el Spar Girona: 77-72
PARTIDO MUY IMPORTANTE PARA AVENIDA
Además de que deportivamente es importante para no alejarse de los primeros puestos, ganar también es necesario para el aspecto mental. De eso y más cosas hablaba Anna Montañana en la previa
50 DUELOS ENTRE ENSINO Y AVENIDA
El equipo gallego es el quinto rival al que más veces se han enfrentado las salmantinas a lo largo de la historia. Hasta la de hoy, 50. El balance es de 35 triunfos del Perfumerías Avenida y 15 del Ensino
ENSINO, EN UNA DINÁMICA MUY DISTINTA
El rival del Perfumerías Avenida ha comenzado la Liga Femenina a un gran nivel, con 3 victorias y 1 derrota. Si tradicionalmente suele ser complicado ganar en el Pazo, ahora todavía más
AVENIDA, A SALIR DEL BACHE
Las derrotas frente al IDK y el Panathinaikos han hecho daño. Jugadoras y técnicos han hablado largo y tendido para buscar la reacción desde hoy y habrá que ver si lo consiguen
BUENOS DÍAS A TODOS, YA ESTAMOS AQUÍ
Otra mañana de domingo con partido del Perfumerías Avenida que os vamos a contar aquí. A las 11:00 empieza, contra el Durán Maquinaria Ensino de Lugo
