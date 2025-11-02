Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Ensino - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina

El cuadro de Anna Montañana busca revertir la situación en Lugo

Álex G. Santana

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:44

Actualizado Hace 1 minuto

Previa

ALICIA FLÓREZ, LA PRINCIPAL AMENAZA

La jugadora leonesa está siendo la más destacada del Durán Maquinaria Ensino. Es la cuarta más valorada de la Liga Femenina, justo por delante de Khadijiah Cave. Lydia Giomi también está haciendo unos números muy destacados

Enlace copiado

Previa

CUATRO PARTIDOS EN LA MAÑANA DEL DOMINGO

Hoy se disputa la mitad de la quinta jornada. Además del Ensino-Avenida, Valencia BC-Movistar Estudiantes, Lointek Gernika-Joventut Badalona y Hozono Global Jairis-IDK Euskotren. De los partidos de ayer destacó la victoria del Casademont Zaragoza contra el Spar Girona: 77-72

Enlace copiado

Previa

PARTIDO MUY IMPORTANTE PARA AVENIDA

Además de que deportivamente es importante para no alejarse de los primeros puestos, ganar también es necesario para el aspecto mental. De eso y más cosas hablaba Anna Montañana en la previa

Enlace copiado

Previa

50 DUELOS ENTRE ENSINO Y AVENIDA

El equipo gallego es el quinto rival al que más veces se han enfrentado las salmantinas a lo largo de la historia. Hasta la de hoy, 50. El balance es de 35 triunfos del Perfumerías Avenida y 15 del Ensino

Enlace copiado

Previa

ENSINO, EN UNA DINÁMICA MUY DISTINTA

El rival del Perfumerías Avenida ha comenzado la Liga Femenina a un gran nivel, con 3 victorias y 1 derrota. Si tradicionalmente suele ser complicado ganar en el Pazo, ahora todavía más

Enlace copiado

Previa

AVENIDA, A SALIR DEL BACHE

Las derrotas frente al IDK y el Panathinaikos han hecho daño. Jugadoras y técnicos han hablado largo y tendido para buscar la reacción desde hoy y habrá que ver si lo consiguen

Enlace copiado

Previa

BUENOS DÍAS A TODOS, YA ESTAMOS AQUÍ

Otra mañana de domingo con partido del Perfumerías Avenida que os vamos a contar aquí. A las 11:00 empieza, contra el Durán Maquinaria Ensino de Lugo

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ensino - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina

Ensino - Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina