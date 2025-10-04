Araski - Perfumerías Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 4 de octubre, disputan el Araski y el Perfumerías Avenida en Mendizorroza, correspondiente a la primera jornada de la Liga Femenina 2025/2026
Salamanca
Sábado, 4 de octubre 2025, 19:05
1º cuarto
BUENA ACCIÓN DEFENSIVA DE MEYERS
Taponó la entrada de Hill la norteamericana y ha sido objeto de robo tras hacerse con el balón (2-2)
1º cuarto
FALLOS DE AVENIDA EN EL LANZAMIENTO
Cave ha tenido dos buenas opciones, pero no ha aumentado su casillero
1º cuarto
EMPATA MORRO (2-2)
No tuvo mucha oposición la pívot del Araski para igualar el marcador
1º cuarto
LA PRIMERA PARA CAVE
En 3 segundos Avenida mete la primera canasta de la temporada (0-2)
1º cuarto
BALÓN AL AIRE EN MENDIZORROZA
Empieza la Liga Femenina 2025/26. Avenida, a por su primer triunfo en Vitoria
Previa
19 VICTORIAS EN 19 ENFRENTAMIENTOS
El Perfumerías Avenida se ha enfrentado en 19 ocasiones al Araski (18 en Liga Femenina y 1 en Copa de la Reina) y ha ganado en todas ellas
Previa
Y EL DEL ARASKI
Dembele, Hill, Lahtinen, Morro y Brotons, las cinco de Madelén Urieta
Previa
EL PRIMER QUINTETO DE LA TEMPORADA
Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Abby Meyers, Belén Arrojo y Khadijiah Cave, las elegidas por Montañana para salir de inicio
Previa
TRES BAJAS EN AVENIDA
Además de Iyana Martín y Regan Magarity, que todavía no estaban disponibles para Anna Montañana, tampoco jugará hoy en Vitoria Mouss Djaldi-Tabdi. Las salmantinas afrontarán el choque con nueve jugadoras profesionales y Elena Benito
Previa
UN AVENIDA NUEVO CASI POR COMPLETO
El equipo salmantino comienza una nueva era, sin la mayoría de las jugadoras habituales de las últimas temporadas. Solamente queda Andrea Vilaró, que junto a Iyana Martín y Belén Arrojo (que ya estuvo en Avenida) son las encargadas de allanar el camino a sus nuevas compañeras
Previa
COMIENZA LA LIGA FEMENINA 2025/26
Buenas tardes a todos. Este sábado 4 de octubre comienza una nueva temporada de la Liga Femenina con la participación del Perfumerías Avenida. Aquí te vamos a contar todos los detalles del duelo del equipo de Anna Montañana contra el Araski en Vitoria
