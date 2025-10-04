Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Araski - Perfumerías Avenida en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 4 de octubre, disputan el Araski y el Perfumerías Avenida en Mendizorroza, correspondiente a la primera jornada de la Liga Femenina 2025/2026

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:05

Actualizado Hace 1 minuto

1º cuarto

BUENA ACCIÓN DEFENSIVA DE MEYERS

Taponó la entrada de Hill la norteamericana y ha sido objeto de robo tras hacerse con el balón (2-2)

1º cuarto

FALLOS DE AVENIDA EN EL LANZAMIENTO

Cave ha tenido dos buenas opciones, pero no ha aumentado su casillero

1º cuarto

EMPATA MORRO (2-2)

No tuvo mucha oposición la pívot del Araski para igualar el marcador

1º cuarto

LA PRIMERA PARA CAVE

En 3 segundos Avenida mete la primera canasta de la temporada (0-2)

Icono1º cuarto

BALÓN AL AIRE EN MENDIZORROZA

Empieza la Liga Femenina 2025/26. Avenida, a por su primer triunfo en Vitoria

Previa

19 VICTORIAS EN 19 ENFRENTAMIENTOS

El Perfumerías Avenida se ha enfrentado en 19 ocasiones al Araski (18 en Liga Femenina y 1 en Copa de la Reina) y ha ganado en todas ellas

Previa

Y EL DEL ARASKI

Dembele, Hill, Lahtinen, Morro y Brotons, las cinco de Madelén Urieta

Previa

EL PRIMER QUINTETO DE LA TEMPORADA

Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Abby Meyers, Belén Arrojo y Khadijiah Cave, las elegidas por Montañana para salir de inicio

Previa

TRES BAJAS EN AVENIDA

Además de Iyana Martín y Regan Magarity, que todavía no estaban disponibles para Anna Montañana, tampoco jugará hoy en Vitoria Mouss Djaldi-Tabdi. Las salmantinas afrontarán el choque con nueve jugadoras profesionales y Elena Benito

Previa

UN AVENIDA NUEVO CASI POR COMPLETO

El equipo salmantino comienza una nueva era, sin la mayoría de las jugadoras habituales de las últimas temporadas. Solamente queda Andrea Vilaró, que junto a Iyana Martín y Belén Arrojo (que ya estuvo en Avenida) son las encargadas de allanar el camino a sus nuevas compañeras

Previa

COMIENZA LA LIGA FEMENINA 2025/26

Buenas tardes a todos. Este sábado 4 de octubre comienza una nueva temporada de la Liga Femenina con la participación del Perfumerías Avenida. Aquí te vamos a contar todos los detalles del duelo del equipo de Anna Montañana contra el Araski en Vitoria

