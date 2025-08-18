FOTODENUNCIA
«¡Cuidado! ¡Farola suelta!»
Salamanca
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:00
En la cuesta de San Blas, tenemos una farola con los tornillos de su base flojos. Advertencia: si a alguien le hace falta una lámpara gigante para su salón, aquí tiene la oportunidad, pero robar farolas no está incluido en ningún seguro. Por favor, que las autoridades la revisen antes de que alguien se lleve un recuerdo luminoso del barrio.
