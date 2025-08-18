«¡Cuidado! ¡Farola suelta!»

La Gaceta Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

En la cuesta de San Blas, tenemos una farola con los tornillos de su base flojos. Advertencia: si a alguien le hace falta una lámpara gigante para su salón, aquí tiene la oportunidad, pero robar farolas no está incluido en ningún seguro. Por favor, que las autoridades la revisen antes de que alguien se lleve un recuerdo luminoso del barrio.