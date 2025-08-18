Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

«¡Cuidado! ¡Farola suelta!»

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:00

En la cuesta de San Blas, tenemos una farola con los tornillos de su base flojos. Advertencia: si a alguien le hace falta una lámpara gigante para su salón, aquí tiene la oportunidad, pero robar farolas no está incluido en ningún seguro. Por favor, que las autoridades la revisen antes de que alguien se lleve un recuerdo luminoso del barrio.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «¡Cuidado! ¡Farola suelta!»

«¡Cuidado! ¡Farola suelta!»