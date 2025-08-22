Un cartel que ya no merece renovación

La Gaceta Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

El cartel que anuncia la escuela infantil de Garrido ya acusa visiblemente el paso de los años. El sol y la lluvia han cuarteado su superficie y no estaría nada mal que fuese renovado porque la imagen que da en el lugar no es nada buena. A ver si para el próximo curso hay suerte.