MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Arbustos salvajes

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 06:00

Sabido es que, en las zonas urbanas más alejadas del centro, el asfalto se deteriora antes, el mobiliario urbano dura menos y la vegetación brota con más fuerza. Eso pasa con estos matojos que se están apoderando de la calle Antonio Gaudí, en Vistahermosa. Pronto tendrán que ir con motosierra para despejar la visibilidad.

Espacios grises

