FOTODENUNCIA
Agujero en Fonseca
Salamanca
Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:00
En la calle Fonseca, enlas inmediaciones del auditorio de San Blas, uno puede meter la pata bien metida en esta alcantarilla sintapa que es todo un peligro para todo el que pase por allí. Sea cual sea el origen o causante del desarreglo, es urgente que alguien la cubra para que no se produzca una desgracia.
