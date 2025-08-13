Aceras repletas de excrementos

La Gaceta Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Esta es la vista aérea de un tramo de la avenida de Alfonso IX, en un estado lamentable por los excrementos de las aves que habitan en la ciudad. Lamentablemente, esta es una imagen muy común en muchas zonas de Salamanca, donde la población de estorninos, en especial, se ha incrementado notablemente. Esta cuestión supone serias molestias a los vecinos, suciedad, olores desagradables y otros inconvenientes.