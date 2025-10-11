Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ÁNGEL GARCÍA
FOTODENUNCIA

Un muro caído, un peligro evidente

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 06:00

Comenta

De esta manera que aparece en la fotografía, se encuentra este muro al que ya casi no le queda ni una sola letra de su nombre, como también empieza a perder los ladrillos que, en su día, le dieron forma. El caso es que la imagen que aporta no es la mejor y, además, supone un gran peligro para los pequeños que disfrutan de los juegos y de su tiempo de ocio en el parque infantil de Julián Sánchez 'El Charro'.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un muro caído, un peligro evidente

Un muro caído, un peligro evidente