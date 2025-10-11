Un muro caído, un peligro evidente

La Gaceta Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

De esta manera que aparece en la fotografía, se encuentra este muro al que ya casi no le queda ni una sola letra de su nombre, como también empieza a perder los ladrillos que, en su día, le dieron forma. El caso es que la imagen que aporta no es la mejor y, además, supone un gran peligro para los pequeños que disfrutan de los juegos y de su tiempo de ocio en el parque infantil de Julián Sánchez 'El Charro'.