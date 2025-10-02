Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
Barra libre... ¡de riesgo!

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:00

En pleno Paseo del Doctor Torres Villarroel, nos encontramos con una barra metálica que parece haber decidido jubilarse por su cuenta. Está torcida, con cables enredados y en un equilibrio tan precario que da miedo pasar por debajo. Más que mobiliario urbano, parece un experimento de física a punto de salir mal: un día de estos caerá y no precisamente con suavidad. Se trata de una escena recuerda a esas películas donde todo anuncia el desastre, pero aquí no hay efectos especiales, sino peatones de carne y hueso. Sería recomendable que alguien se ocupara antes de que deje de ser un estorbo visual y se convierta en un problema real.

Espacios grises

