Uno de los pueblos que no tienen acceso a la banda ancha en Salamanca: «Estamos peor que con los primeros móviles» En esta localidad, que colinda con la provincia de Ávila, «el acceso es nulo», según explica su alcalde. A los vecinos de Gejuelo del Barro, les prometieron que llegaría la fibra, pero ninguna compañía manifiesta ya interés

«El acceso a la banda ancha es nulo». Así de contundente es la afirmación del alcalde de la pequeña localidad de Chagarcía Medianero, Juan Ignacio Sánchez, que resalta que «estamos ahora peor que con los primeros móviles hace casi veinte años». Y es que este pequeño municipio es uno de los muchos que hay en Salamanca, a los que todavía no ha llegado la banda ancha. De ahí que, con la reciente adjudicación que ha hecho el Ministerio para la Transformación Digital, cifrada en los 24,5 millones de euros, para conseguir que, de una vez por todas, llegue de forma ultrarrápida, se esté viendo una pequeña luz al final del 'túnel'.

En su municipio viven 65 personas y la cobertura del teléfono móvil «no llega, da lo mismo que nos cambiemos de compañía. En el Ayuntamiento hemos tenido que poner un repetidor para poder hacer las gestiones diarias y en el consultorio médico siempre hay quejas. Además, ver la televisión también es una lotería. A veces se ven unas cadenas, a veces otras y en ocasiones no llega ninguna», relata el regidor. «Es una pena, porque hay mucha gente mayor y solo pueden tener el recurso del teléfono fijo».

La falta de cobertura de los móviles es tan habitual que según relata: «Si quiero que no me molesten al móvil lo único que tengo que hacer es entrar en casa, no hace falta que lo apague». «Para tener algo de cobertura tengo que ir a 300 metros del pueblo», apunta Sánchez. «Estamos en el límite de la provincia, lindando con Ávila y mis vecinos ni pueden teletrabajar, ni nada. Nos sentimos abandonados».

El Ayuntamiento tiene instalados repetidores de wifi, «pero van fatal». «Es algo vergonzoso a estas alturas del siglo XXI. Ahora nos han dicho que van a meter la fibra, pero no hay tirado cable y supongo que tardarán en tener todo el pueblo cableado. Calculo que al menos hasta dentro de un año no estará listo», concluye el primer edil de Chagarcía Medianero, uno de los pueblos que carece de banda ancha ultrarrápida.

En Gejuelo del Barro, los problemas de conectividad siguen siendo una constante en el día a día de sus habitantes. Hace dos años, este municipio recibió un proyecto para la instalación de fibra óptica, sin embargo, «desde entonces no hemos vuelto a saber nada del tema», lamenta la alcaldesa María Isabel Pereña. Un periodo de espera e incertidumbre, ya que como asegura la regidora, ninguna compañía ha vuelto a manifestar interés en llevar a cabo esta mejora tan necesaria. Mientras tanto, los vecinos de Gejuelo de Barro dependen de la red de datos móviles, cuya principal operadora es Movistar, con las limitaciones que ello conlleva «ya que tenemos muy mala cobertura y a veces incluso es difícil conseguir hablar por teléfono», apunta Pereña. Cabe recordar que este municipio charro formó parte de la iniciativa europea Wifi4EU, que promovía el acceso gratuito a la conectividad Wi-Fi para los ciudadanos en espacios públicos, como parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas, centros de salud y museos. En Gejuelo, se instaló en la Casa Consistorial «y va bastante bien, cuando hay buena señal, porque en ocasiones debido al mal tiempo o la niebla no funciona como debería», denuncia la alcaldesa, algo que también afecta a la señal de televisión que reciben los vecinos.

Similar es la situación en Villaseco de los Gamitos. Uno de los vecinos, Antonio Zarza, explica que ya se está instalando el cableado para dotar al municipio de fibra óptica, por lo que el servicio debería llegar en breve. «Tenemos internet y cobertura, aunque a veces experimentamos problemas con la señal de televisión», advierte, un problema que, como en muchas poblaciones rurales, sucede con las épocas de tormenta y lluvias.