Ayuda para llevar la banda ancha a mil hogares de Salamanca... pero más de 50.000 carecen aún de ella

El Ministerio para la Transformación Digital ha adjudicado esta misma semana 24,5 millones de euros de fondos europeos «Next Generation» para llevar banda ancha ultrarrápida a 15.000 hogares de toda España que se han quedado fuera de la red instalada por las operadoras. De ellos 1.120 están en la provincia de Salamanca. A través de la convocatoria de 2024 del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales de Cohesión (UNICO) Banda Ancha, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a cuyo frente se encuentra Antonio Hernando, ha concedido a la compañía Asteo Red Neutra una ayuda de 383.312 euros para acometer un proyecto de 479.140 euros que llevará la fibra a más de un millar de inmuebles distribuidos por 155 municipios salmantinos, lo que supone que en algunos de ellos tan solo se conecten una o dos viviendas.

Aunque Hernando presumió el pasado martes de que en España más del 95 % de los hogares está conectado a la banda ancha ultrarrápida, lo cierto es que, según el último mapa de cobertura publicado por el Ministerio, en esta provincia una cuarta parte de las viviendas continuarían sin disponer de una banda ancha con una velocidad de descarga de 1 Gb por segundo. Serían aproximadamente 59.500 hogares los que carecerían de esta tecnología, si bien unas 7.900 dispondrían de otras tecnologías que permitirían descargas de 100 Mb por segundo. Son datos del 30 de junio de 2023, por lo que en el último año y medio se pueden haber reducido esas cifras, pero aun así todavía hay grandes «zonas blancas» en la provincia, donde aún no ha llegado la fibra y tienen serias dificultades de conexión. A muchos de los municipios que se encuentran en ellas, según explican fuentes de la Asociación de Instaladores de Telecomunicaciones de Salamanca (Asatel), se les ha asegurado desde las operadoras que la fibra les va a llegar próximamente, pero a pesar del importante esfuerzo que algunas compañías están realizando por llevar esta tecnología a más municipios de la provincia aún queda mucho por hacer.

Parte de los municipios que siguen sin cobertura están incluidos en proyectos del programa UNICO de años anteriores que aún siguen en ejecución. Según explica el director general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, Antonio Ibáñez, a algunos proyectos de 2021 se les ha ampliado el plazo de ejecución hasta 2025, los correspondientes a 2022 deberían estar concluidos este diciembre y a los de 2023 les queda más de un año para completarse. En esas tres convocatorias anteriores se adjudicaron a las compañías Masmóvil, Telefónica y Adamo Telecom más de 15 millones de euros de ayudas para acometer ampliaciones de la red de fibra presupuestadas en más de 27 millones de euros. Con ellas, se preveía que la banda ancha ultrarrápida llegase a casi 70.000 hogares de la provincia. Sin embargo, en muchas de esas zonas de Salamanca donde se aseguró a los vecinos que no tardaría en llegar esta tecnología aún siguen esperándola.

Uno de los problemas que ha detectado la Junta de Castilla y León es que municipios en los que se iba a desplegar la fibra gracias a estas ayudas de fondos europeos que concede el Ministerio se quedan finalmente sin esta tecnología porque las operadoras no consiguen los permisos necesarios o entienden que no les resulta rentable llevarla hasta allí, entre otros motivos. Las compañías pierden solo la parte de subvención que afecta a esos municipios pero no el resto de la ayuda siempre que ejecuten más de la mitad del presupuesto que habían comprometido.