Dani Llácer, tras sumar el décimo partido sin perder de Unionistas: «El vaso está muy lleno»

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 7 de diciembre 2024, 18:16

«El empate creo que es justo», Dani Llácer no le dio muchas vueltas al 1-1 firmado por su equipo en La Albuera. «Ha habido dos partes bien diferenciadas, en la primera fuimos superiores, hilamos jugadas con balón y el gol viene de un reinicio muy bien estructurado, ha sido un golazo. En la segunda parte nos ha costado más, sabíamos dónde veníamos, para nada es casualidad que lleven casi una vuelta sin perder en casa. No estuvimos nada fluidos, metimos el triple cambio para meter energía, intentamos mover a nivel ofensivo, pero no hemos estado fluidos. Cuando han metido dos puntas, a Gómez con Davo, es un equipo muy peligroso, por eso no ha perdido todavía en casa. Ni en las primeras ni en las segundas disputas hemos estado fresco«, analizó ya con más detalle el preparador valenciano el punto sumado por su equipo este sábado ante la Gimnástica Segoviana.

«Analizaremos el gol y de dónde viene. En defensa de área hemos estado muy bien. Estamos trabajando en ello y dándole muchas vueltas a cómo ajustar los últimos minutos, hay que mirar el vaso medio lleno y creo que está muy lleno, cuando eres la mejor racha de Primera Federación sin perder es porque haces muchas cosas bien«, dijo acto seguido Llácer, antes de poner el foco en el físico de su equipo y el desgaste de la Copa del Rey: »Se ha notado, no es que me condicione porque confiamos en la plantilla que tenemos, pero los que jugaron más contra el Rayo nos ha costado un poco, analizaré si es por cansancio o porque no hemos estado fluidos. Tener tres partidos en seis días condiciona. La primera parte ha estado muy bien a nivel de todo, en la segunda parte que es donde entendíamos que teníamos que dar ese plus no se ha dado, ha sido una pena porque el partido estaba encarrilado. Ha sido una pena, pero el empate es justo«, aseguró.