Vilaró, enfadadísima y sin pelos en la lengua: «Que Bourges y FIBA nos hagan jugar me parece lamentable» La jugadora del Perfumerías Avenida recalcó que no se había respetado la historia del club y pide un protocolo para que esta situación no vuelva a suceder

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 22:39 | Actualizado 22:44h.

Andrea Vilaró se ha mostrado enfadadísima y sin pelos en la lengua tras el choque de este miércoles de Euroliga. «No se ha respetado a Avenida», dijo contundente. «Quiero darle las gracias al club por intentar lo imposible para retrasar el partido, que es lo que se tenía que haber hecho».

Dicho esto, trató de valorar el encuentro en sí: «Hubo una primera parte muy buena, donde hemos luchado; y una segunda parte donde unas no quiere mirar (por las colegiadas), las otras sufren el contacto (por su equipo) y Bourges hace lo que hicieron en Francia. Es un partido que se decanta por decisiones bastante discutibles…», dijo antes de retomar el hilo de su enfado. «Es que estoy enfadada porque hoy a Perfumerías Avenida, un club con todos sus años de historia, no se le ha respetado. El hecho de que se nos haga jugar hoy tanto por Bourges como por FIBA me parece lamentable. El presidente es gente que pone su dinero, su tiempo, sus ganas y su sacrificio y solo por eso no se ha debido de jugar. Me sabe mal, porque este club no se merece el trato que ha recibido por parte de Bourges».

«¿Alguien sabe si Gil o Iyana han comido?», preguntó al aire la jugadora perfumera antes de pedir un protocolo claro en este sentido. «Espero que a partir de ahora aparezca un protocolo, porque el calendario es el que es. Espero y deseo que no le pase a ninguno otro y si pasa que se actúe correctamente», concluyó.