Un heroico Avenida queda eliminado por un lamentable Bourges y la actuación arbitral (51-62)

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 22:09 | Actualizado 22:16h. Comenta Compartir

Era casi un imposible y el Perfumerías Avenida no pudo darle la vuelta a la realidad. Además de tener que jugar el partido decisivo en un estado de salud inapropiado. Se dejaron todo lo que tenían las salmantinas en la pista y cayeron con la cabeza tremendamente alta, pero la superioridad física del Bourges y la inestimable ayuda de las colegiadas para imponerla repartiendo palos sin castigo desnivelaron la balanza. Toca decir adiós a Europa sin haber podido competir en igualdad de condiciones, pero es lo que había. Al final, derrota por 51-62 ante un Bourges que ya había demostrado su poca deportividad y que este miércoles tampoco ha sabido ganar con una lamentable imagen final.

Estaba claro que el Bourges iba a intentar llevar el partido al terreno físico y lo hizo desde el mismo salto inicial. A las salmantinas les costó entrar -no hace falta explicar por qué- y se vieron con un 0-8 a los dos minutos. Costaba igualar los duelos en los dos lados de la cancha, pero poco a poco empezó a carburar el equipo de Anna Montañana, primero con ajustes atrás y después con la muñeca entrando en calor, como en los triples de Iyana Martín y Arica Carter para apretar el marcador: 10-11.

Las francesas anotaban gracias a su poderío y en las locales Vilaró y Jespersen desde el tiro libre, y la propia danesa con otro triple, hacían los puntos de Avenida para que llegara el final del primer cuarto con el resultado de 19-19.

Jespersen inició el segundo con un nuevo acierto exterior para poner el + 3. Bourges aprovechaba que las colegiadas habían puesto el listón muy alto para dar duro a las salmantinas, que durante unos minutos no fueron capaces de anotar, ni tampoco de frenar a una Okonkwo que encontraba triples liberados para volver a poner a las visitantes con 5 puntos de renta.

Montañana tenía que ir moviendo sus piezas intentando que ninguna jugadora se viniera abajo y después del tiempo muerto del 26-31 una jugada finalizada por Delaere y un triple de Vilaró ayudaron a que Carter pusiera el cierre a la primera mitad con una bella acción que servía para hacer que la desventaja al descanso fuera de un solo punto: 35-36.

Las francesas se dieron cuenta de que tenían que subir su agresividad a pesar de lo castigado que estaba Avenida y lo hicieron. Se vio reflejado en un parcial de 3-10 en los primeros cuatro minutos de la reanudación, que les sirvió para escaparse: 38-48.

Dos canastas de Carter y Vilaró sirvieron para que Avenida se pusiera a 6, pero cada vez era más evidente la diferencia entre las fuerzas de unas y otras. Por si eso no fuera suficiente, hubo muchas decisiones arbitrales claramente en contra de las salmantinas, algunas que sólo se podían entender pensando mal. Escandalosas, de verdad, con nocturnidad y alevosía con la misma protagonista de otros días en Würzburg. El tercer cuarto acabó con 12 puntos de desventaja y el milagro era cada vez más complicado, porque todo estaba en contra y los tiros habían dejado de entrar, tal y como se temía.

Pero Avenida no estaba dispuesto a rendirse ya y un triple de Iyana después de mucho tiempo volvía a hacer creer (47-57) a 6 minutos del final. Las fuerzas estaban al límite y de nuevo los tiros y hasta las entradas no tenían premio mientras el reloj no dejaba de correr. Llegaron a ponerse a 7 las salmantinas pero no tuvieron más remedio que caer con orgullo después de haberlo dado todo en la pista.