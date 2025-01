Montañana desvela la última falta de respeto de Bourges a Avenida: fue al acabar el partido

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 22:48 Comenta Compartir

«Creo por lo que he escuchado la valoración perfecta la ha hecho Andrea«, abrió fuego Anna Montañana, tras la derrota de Avenida frente al Bourges. »Ha sido muy desafortunado todo«, dijo. »Pedimos 24 horas para que los cuerpos se habituaran un poco. FIBA y Bourges llevan tantos años como nosotros en esto y esperábamos mucho más. Dimos todas las facilidades para que estuvieran una noche más y no quisieron...«, decía antes de sacar a la luz el último gesto antideportivo que tuvo el conjunto galo en Würzburg. Fue al acabar el choque: »Han tenido luego unos comportamientos que... Por mucho que haya dicho en rueda de prensa (el entrenador de Bourges se parapetó en que no se aplazó por decisiones de despachos) e ido a darle la mano, se ha girado y ha felicitado a su equipo. Estamos intentando competir y ganar una posición, puede ser que con el plazo hubiéramos perdido igual, pero la deportividad tuvo que primar«, denunció.

«Es que he visto faltas de respeto desde el principio, desde que el pabellón abucheado y había gente de ellos sonriendo. Entiendo que se haya dicho que tienen que jugar y no nos iban a dejar ganar, pero hay muchas maneras de demostrar deportividad y humanismo. Ellas no tienen la culpa de que no se aplace, pero ha habido episodios que no han demostrado lo que debían y me gustaría que mi equipo demostrara«, continúo el relato de hechos la entrenadora valenciana.»A partir de ahí, darle la enhorabuena al equipo porque lleva una semana al límite de todo y con el desenlace de estos últimos días, no sé si podemos pedir más. A nivel físico y mental es el más complicado que ha jugado nunca. Les he dicho que teníamos que ir cuarto a cuarto, y que la energía había que gastarla de la manera más inteligente posible; hemos intentado tener mucha zona, pero cuando pasaba el tiempo nos costaba más aplazar. El arbitraje nos desvió el foco«, concluyó la entrenadora del Perfumerías Avenida.

