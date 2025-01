El sencillo truco con el móvil que puede salvarte la vida y casi nadie sabe que existe

Eduardo Burón Jueves, 23 de enero 2025, 13:33 Comenta Compartir

Tener un smartphone a mano en todo momento es uno de los mayores avances en materia de tecnología que podemos disfrutar a día de hoy. Este aparato es capaz de ayudarnos con prácticamente cualquier cosa, es un ordenador diminuto con conexión a internet que puede aportar información vital en cualquier momento y lugar.

Pero existe una función extra en los teléfonos móviles, que puede salvarnos la vida durante situaciones extremas en las que no podemos acceder con facilidad a los servicios que ofrece el dispositivo. Muchas personas asumen que ante una situación de peligro o un accidente grave, siempre pueden sacar su teléfono, desbloquear la pantalla de inicio, y marcar el número de emergencias sin ningún problema.

Sin embargo, esto no siempre es así, existen muchas situaciones en las que quizás lo más inteligente no sea sacar nuestro teléfono móvil del bolsillo, o incluso que no seamos capaces de desbloquearlo o utilizarlo de manera normal.

Por este motivo existe una función que nos puede ayudar en gran medida o incluso salvarnos la vida, con presionar el botón de desbloqueo 5 veces seguidas, el móvil es capaz de contactar automáticamente con los servicios de emergencia y enviar nuestra ubicación a nuestros contactos. Algo especialmente útil si no somos capaces de operar el dispositivo por nuestra cuenta, o la situación lo impide.

Pero esta funcionalidad requiere que configuremos previamente nuestro teléfono, siguiendo unos pasos muy sencillos que se comentan a continuación:

Si dispones de un teléfono iPhone, debes configurar previamente una lista de contactos a los que deseas enviar tu ubicación en un momento de emergencia, esto se puede hacer desde la pantalla de la aplicación Salud, que viene por defecto instalada en el dispositivo. Además ten en cuenta que en modelos posteriores a los más nuevos, como es el caso del iPhone 8 o el iPhone X, esta función se activa manteniendo presionado el botón de desbloqueo durante unos segundos, lo que activa una cuenta atrás sonora en la que la llamada comienza.

En el resto de modelos más actualizados, la manera correcta sigue siendo presionar 5 veces el botón de desbloqueo. Ten en cuenta que el teléfono envía un SMS con tu ubicación a los contactos que has elegido, una vez termina la llamada de emergencia. Además tu ubicación se actualiza cada 10 minutos si te has movido del lugar, y lo hace durante un periodo de 24 horas siempre que no se desactive la herramienta.

Si tienes un teléfono Android, el funcionamiento es similar, presionando 5 veces el botón de desbloqueo para activar este servicio. Sin embargo, debido a la facilidad con la que se activaba en ocasiones que no eran una emergencia, se han introducido cambios, ahora es necesario presionar un botón que aparece en la pantalla durante 3 segundos, después de presionar el botón de desbloqueo 5 veces previamente.