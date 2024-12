Todo fue un impacto: el cartel, el brindis a Ayuso y la faena. Olga Casado ya tiene en la agenda su debut con picadores

Javier Lorenzo Salamanca Viernes, 6 de diciembre 2024, 06:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Casi una semana después del festival celebrado el primero de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid se sigue hablando de Olga Casado, cuya actuación ante el novillo salmantino de Garcigrande resultó un impacto que sirvió para lanzar a la joven segoviana a la órbita del toreo. A muchos le sorprendió su inclusión en un cartel plagado de primeras figuras y la joven no solo cerró bocas, sino que encandiló con un toreo rítmico, cadencioso y con un gusto impropio de quien siquiera ha roto el cascarón en la profesión. «Guadarnés», de la ganadería salmantina de Garcigrande, fue el cómplice de todo y resultó excelente. Por ese mismo motivo no era fácil, por su bisoñez, estar a la altura de un animal de tan excelsa condición que terminó cuajando de principio a fin. La calidad del novillo resultó un impacto y no menos lo fue la actuación con él de Olga Casado, así como el brindis a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que la joven torera le hizo de aquella faena, ya histórica, más allá de las dos orejas y el rabo que paseó en triunfo en Vistalegre. Cuando aún era una desconocida impactó la determinación y la autoridad de sus palabras: «Es un orgullo poder brindarle la muerte de este toro en el día más importante de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento a todo lo que hace por nosotros. Es usted todo un referente para mí, y para toda mi generación. Voy a luchar por ser yo también un referente en el mundo del toro. Sin duda es usted un espejo en el que me miro. ¡Va por usted!».

Empeñada en interpretar el toreo en su mayor expresión de la pureza y del milagro de la búsqueda de torear despacio, dos de las virtudes con las que impactó en Vistalegre, Olga Casado, de 22 años, es natural de la localidad segoviana de Aguilafuente (2002). Ingresó en la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo' de Madrid en 2018 y, cinco años después, en 2023, debutó en público en Miraflores de la Sierra (Madrid). Este año protagonizó una temporada intensa como novillera sin picadores. En tierras charras, en Lumbrales este verano gustó e impactó, igual que lo hizo en Linares de Riofrío unos días antes. A ambas llegó de la mano de Nacho Matilla, que fue quien le abrió las puertas de Salamanca cuando era una auténtica desconocida. El último invierno también se había fraguado en el silencio del Campo Charro (en las ganaderías de Valrubio, Antonio Palla…), a donde venía de la mano de Miguel Abellán, su principal valedor: el torero retirado de Usera pedía vacas a los ganaderos, iniciaba las faenas y rápido se las dejaba a la joven torera que así fraguó la explosión que llegó el pasado domingo en Vistalegre y que la sitúa como una de las sensaciones del momento.

Ampliar Cartel del festival taurino de Linares de Riofrio del 16 de agosto de 2024. Triunfo en tierras salmantinas Una de las 35 actuaciones en festejos sin picadores que protagonizó Olga Casado esta temporada tuvo lugar el 16 de agosto en la localidad salmantina de Linares de Riofrío, donde firmó una tarde triunfal que le sirvió para salir a hombros junto a Ismael Martín después de cortar los trofeos a un astado de la ganadería salmantina de Castillejo de Huebra. Unos días después toreó también en los festejos de las fiestas de Lumbrales.

Se confiesa admiradora desde niña de la figura de Marisol, reconoce ocultarle las volteretas que le pegan los animales en la plaza o en los entrenamientos a su madre para no preocuparla; y afirma que su lema es «seguir su instinto y luchar por sus sueños». Delante del toro solo pide que le juzguen como a uno más y es sabedora de que «el toro no distingue entre hombre y mujer». Esto último se lo confesó a El Mundo antes de su irrupción en Vistalegre. Eso sí quiere ser «la mejor mujer torero de la historia». Para eso aún le queda por andar el camino más largo, casi eterno, que no ha hecho más que comenzar.

Desde hace una semana su nombre va de boca en boca y está en las conversaciones de todo el toreo. Su popularidad se ha disparado, su perfil de Instagram ha duplicado sus seguidores ya superan los 57.000. El lanzamiento y la jugada maestra de Miguel Abellán recuerda al que le hizo el irrepetible Martín Arranz a Joselito cuando irrumpió con solo 15 años tras deslumbrar en el festival a beneficio de los damnificados del volcán Nevado del Ruiz de Madrid en 1986: José cortó las dos orejas y salió a hombros por la puerta grande de Las Ventas. Apenas quince días después tomó la alternativa en Málaga y, un mes más tarde, la confirmó en San Isidro, donde ya se lanzó definitivamente. Lo de Olga Casado, a la que también le ha dado la popularidad otro festival benéfico casi tres décadas después (este a favor de los damnificados de la DANA de Valencia), no va a ir tan rápido porque ni siquiera ha debutado aún con picadores. Ese paso ya lo tiene en la agenda: debutará con picadores en la feria de Olivenza el 9 de marzo por la mañana. Los novillos serán de Talavante, que el domingo también firmó una actuación estelar en el Palacio Vistalegre que al final quedó en un segundo plano tras el suceso de Olga Casado.

