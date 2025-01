Así quedan las tarifas de bus y el tren en Salamanca tras el fin de los descuentos estatales

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 20:50 Comenta Compartir

Los descuentos en el transporte de los que se han beneficiado los salmantinos durante más de dos años han llegado a su fin. Quienes en las tres primeras semanas del año hayan adquirido abonos para el tren o autobuses regulares podrán seguir beneficiándose de ellos, pero «de forma inmediata los abonos vuelven a las tarifas de 2019». «No se podrán adquirir más abonos gratuitos o con descuentos», precisaron este miércoles a este periódico fuentes del Ministerio de Transportes. Sí podrán utilizarse hasta abril los ya emitidos —el miércoles todavía podían incluso comprarse—. Llega también a su fin la rebaja al 50% de los abonos del bus urbano y metropolitano. Las ayudas a la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento para financiar los descuentos a los abonos y títulos multiviaje en estos servicios «también decaen», insisten desde el departamento que dirige Óscar Puente.

No obstante, tanto el Consistorio de Salamanca como el Gobierno autonómico permitirán, al menos hoy y hasta que se adopte una decisión definitiva, que quienes disponen de tarjeta monedero se sigan beneficiando de la rebaja a la mitad de la tarifa por desplazamiento. El Consistorio siempre ha mantenido que financiaría un 20% de los abonos del bus urbano, si el Gobierno central sufragaba el 30% restante, por lo que al acabarse la ayuda estatal, se volverán a pagar, después de dos años, las tarifas que fija la ordenanza. Así el viaje con bonobús, por ejemplo, pasaría de los 31 céntimos que se venían pagando desde el 1 de enero a los 62 que establece la normativa fiscal. Pero aún no está claro cuándo ocurrirá. Por su parte, fuentes de la Consejería de Movilidad aseguran que mantendrán su compromiso de seguir costeando el 20% de los abonos del transporte metropolitano.

El Ministerio de Transportes se mostraba en la tarde de este miércoles tajante después de que el decreto Omníbus, que incluía tanto la subida de las pensiones como la prórroga de las rebajas del transporte, fue tumbado en el Congreso de los Diputados. «Tras el rechazo del PP y Junts a la convalidación del decreto que incluía las ayudas al transporte público, decaen la prórroga de la gratuidad y de los descuentos al transporte público además del resto de las medidas previstas», remarcaron a LA GACETA fuentes del departamento de Óscar Puente. Estas cargaron contra estas dos formaciones —no contra Vox que también votó en contra— porque su decisión, aseguraron, no es «un ataque al Gobierno», sino «a los ciudadanos que deben explicar en tanto que afecta potencialmente a más de 20 personas, la mitad de la población española».

Lo cierto es que finalmente se ha cumplido lo que el pasado agosto ya adelantaron tanto el ministro Óscar Puente como el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que a principios de 2025 finalizarían las rebajas en el transporte tal y como se venían aplicando. No fue posible eliminarlos el 1 de enero después de que Podemos, como explicó Ione Belarra, forzase que se mantuviesen seis meses más, hasta finales de junio. Sin embargo, esa prórroga se incluyó en decreto que incluye medidas de todo tipo y que este miécoles no obtuvo suficiente apoyo en la Cámara Baja. Ante las críticas del Gobierno que le responsabiliza del fin de estas ayudas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios. El PP ha presentado iniciativas para subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte. Que lo tramiten de urgencia hoy mismo», aseguraba el presidente nacional de los populares en la red social, dispuesto apoyar las medidas si se plantean de forma separada. «Esta legislatura es ingobernable. Sin la confianza de la Cámara ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia», añadía.

La Junta garantiza una rebaja del 25% en los abonos del tren

El fin del abono gratuito no implica la desaparición de los descuentos para los usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios. La desaparición de la gratuidad total en los Media Distancia, así como en los Alvia que conectan Salamanca y Madrid, hará que los viajeros frecuentes de esta provincia puedan beneficiarse de una bonificación de la Junta de Castilla y León que hasta ahora no era necesaria en esta provincia, una rebaja del 25% en los abonos Avant.

Newsletter

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió el pasado año a ampliar las bonificaciones para viajeros de tren a todas las provincias de Castilla y León. Esta medida que tiene una rebaja del 25% respecto al precio del abono tiene vigencia hasta el año 2027 y cuenta hasta ahora con 23 líneas bonificadas. Hasta ahora los usuarios salmantinos no habían tenido que acogerse a esta acción ya que tanto la línea convencional por Ávila como la de alta velocidad con Madrid, a través del Alvia, se encontraban subvencionados al 100% por el Estado. Pero al decaer los descuentos, esa rebaja autonómica empezaría a aplicarse tanto en las conexiones con Madrid como con Valladolid.

No obstante, esa rebaja no implicará que los abonos del tren pasen a ser asequibles si realmente se reestablecen los precios de los abonos que existían en 2019. Antes de la entrada en funcionamiento de los títulos gratuitos, el bono de 50 viajes para la línea Salamanca-Madrid costaba 707,6 euros, con lo que el desplazamiento salía a 14,15 euros. La Tarjeta Plus de 30 viajes costaba 539,3 euros, y la de diez desplazamientos, 158,8 euros.