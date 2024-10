La previsión de la AEMET amortigua el impacto de la subida del gas

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 9 de octubre 2024, 06:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las familias salmantinas intentan apurar el momento de encender la calefacción, que supone uno de los mayores gastos en la economía doméstica. Las previsiones sobre cómo será el clima en las próximas fechas garantizan que el frío invernal no llegará, al menos, en un plazo de diez días. Respecto al cálculo de los próximos meses hablan de un último trimestre «cálido» y, por lo tanto, de una menor exigencia del consumo energético necesario para mantener los hogares a una temperatura aceptable.

La AEMET habla de una probabilidad alta -entre el 60% y el 70%- de que se cumpla esta previsión de temperaturas. De ser así sería una buena noticia con vistas a compensar otra información no tan buena: que después de casi medio año con los precios congelados, el gas se ha encarecido.

Como cada trimestre, el Gobierno revisa las tarifas de último recurso (TUR) y la revisión anunciada el pasado 1 de octubre contempla un encarecimiento medio de casi el 10%.

Para un cliente que se haya acogido a la tarifa TUR1 -aquellos que no superan los 5.000 kWh al año- el precio del gas se encarecerá un 5,22% en su factura anual y con impuestos. La tarifa TUR1 es la que se utiliza en hogares que solo necesitan el gas para calentar el agua de la ducha o para la cocina. Por su parte, los usuarios de la tarifa TUR2 -que son la mayoría porque son consumos de hasta 15.000 kWh al año- el crecimiento del gasto será ya del 11,93%.

Por último, para los usuarios de la tarifa TUR3 -suelen ser negocios o instalaciones que consumen hasta 50.000 kWh al año- el aumento del precio es del 14,68%.

Esta revisión también sube -y más aún- en las tarifas reguladas de las comunidades de vecinos. El TUR vecinal, también conocida como TUR4, puede tener incrementos por encima del 19%.

Traducido a euros, estos incrementos suponen un sobregasto de unos 20 euros al año para los usuarios de la TUR1, algo menos de 100 euros para los de la tarifa TUR2 y cerca de 1.000 euros más para las comunidades de vecinos.

No todo son malas noticias, porque aquellos hogares que en su día apostaron por las estufas de pellet van a sentir un importante alivio en comparación con los últimos dos años. El precio medio del pellet se había encarecido más de un 60% desde el año 2022. En cambio, la situación está tornando porque los precios, no solo han frenado, sino que incluso están bajando hasta niveles similares a los de 2021. El precio medio de un saco de pellet de 15 kilos es de 4,95 euros, pero si no importa la marca y se opta por modelos más económicos, se pueden encontrar sacos por 4,5 euros. Nada que ver con los 7,5 euros de precio que llegó a alcanzar en determinados meses de 2023.

En las viviendas -sobre todo unifamiliares- que apuestan por chimeneas de leña se mantienen los precios al alza que empezaron a subir desde antes de la pandemia. En 2019 el kilo de leña se podía comprar por debajo de los 0,14 euros, pero desde hace años es complicado encontrar ese kilo por debajo de los 0,20. Estos clientes, que suelen comprar la leña por toneladas, están desembolsando una media de 200 euros por cada 1.000 kilos, aunque con el servicio añadido de que la leña se entrega y se deja colocada en el propio domicilio del cliente.

El caso de las calefacciones eléctricas es más complicado de analizar puesto que los precios varían cada hora, pero la previsión de los mercados es que -lógicamente- a mayor demanda de energía, mayor costo, por lo que calentar el hogar con electricidad se encarecerá en breve.

Temas

AEMET

Consumo

Frío