El Palacio Episcopal acoge la exposición 'Peregrinos de la Esperanza'

María Andrea Sandia Salamanca Jueves, 23 de enero 2025, 14:30 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Con motivo del Año Jubilar 2025, el Palacio Episcopal acogerá hasta el próximo 4 de mayo la muestra del sacerdote y artista Vicente Molina Pacheco 'Peregrinos de Esperanza'. Una obra elegida por la Diócesis de Salamanca para conmemorar este Año Santo que el Papa Francisco ha decidido girará en torno a la esperanza como valor fundamental dentro de la comunidad cristiana.

Una palabra con la que el autor de la obra confiesa resonar especialmente. «La esperanza es algo con lo que tengo una relación muy cercana. Hace 21 años llegaba a esta ciudad desde Soria en una ambulancia, desahuciado. No tenía nada que hacer y no sabía que sería de mí. Estaba enfermo y necesita un trasplante de médula. Fue una experiencia muy profunda que me conecto con mi humanidad y con personas que han sido muy especiales en mi vida. Ahí fue cuando descubrí el valor de la esperanza y me entregué a vivirla», ha explicado Vicente Molina en la rueda de prensa de la inauguración de la muestra.

La exposición está compuesta por una treintena de obras inspiradas en la bula «Spes non confundit», escrita por el Papa Francisco para convocar a la celebración de este Año Santo en conmemoración de los 2025 años del nacimiento de Cristo. Una bula cuyo título se puede traducir en «La esperanza no defrauda» y que tiene como referencia la Carta de los Romanos con la que el apóstol Pablo buscaba infundir aliento a la comunidad cristiana de Roma. Por este motivo, cada una de las obras presentes en la exposición hace referencia a uno de los pasajes de este documento.

Inauguración de la muestra LAYA

De esta manera, el artista busca transmitir a través de diversas técnicas las distintas dimensiones de la experiencia humana, que está llena de sufrimiento, dolor e incertidumbre, pero en la que siempre hay un lugar para la esperanza.

Las obras exhibidas se destacan por el uso de materiales poco convencionales como, por ejemplo, el cartón. Un soporte elegido por el autor para plasmar algunas de sus creaciones por una experiencia personal. «Hace años yo paseaba por esta ciudad y veía los cartones en el suelo. Algunos estaban rotos, otros mojados… En ese momento pensé que eran como el alma humana que va recibiendo golpes y heridas que la van marcando. Por eso quise incluir obras sobre cartón en esta exposición porque es un material que me recuerda el alma humana y creo que está muy relacionado con todo lo que quiere transmitir la exposición.