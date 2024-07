'El niño de Boadilla', el artista a ritmo de copla: «Cada pueblo es un mundo, siento inquietud por cómo van a responder»

Clara Delgado Viernes, 26 de julio 2024, 21:29 | Actualizado 21:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Ir a una verbena de pueblo en la mayoría de las ocasiones significa ir a ver a una gran orquesta, a un grupo o a una macrodiscoteca. Pocos están acostumbrados a ver una actuación en solitario para amenizar una noche fiestera. Sergio González, más bien conocido como el 'Niño de Boadilla' es un claro ejemplo de ello. Procedente del municipio salmantino de Boadilla, este joven viaja por los pueblos de la provincia charra con sus ritmos clásicos para hacer que la gente disfrute. Este domingo 28 de julio actúa en el municipio de Zarapicos.

Las coplas y la música española son los estilos musicales que caracterizan a este artista en sus actuaciones, que puede que estén alejadas de lo que suelen escuchar los habitantes de cada pueblo en sus fiestas.

«Yo empecé a cantar con cuatro años con mi abuelo, ahí fue donde empezó mi pasión por la música, y en especial por la copla», asegura este joven salmantino. «Ya un poco más mayor seguí cantando en mi casa, en terrazas de bares, donde me dejaban un poco, y la gente le decía a mis padres que lo hacía muy bien, que podría formarme en esto o apuntarme a algún concurso», recuerda. Este joven cantante ya ha participado en algún concurso musical de la televisión, algo que, según él mismo, ha impulsado su carrera hacia arriba.

«Más adelante ya, con mi propio equipo musical en casa con el que poder trabajar, comenzaron las actuaciones en algunos municipios», cuenta, orgulloso de poder contar ahora con un calendario cerrado para hasta el mes de septiembre en el que pasará por diferentes pueblos, no solo de Salamanca, sino también de otros lugares de la geografía española como Zamora o Toledo, entre otros.

«Mi espectáculo actualmente dura aproximadamente una hora y media. Lo divido en tres pases: la primera parte la dedico a copla y canción española, la segunda a merengues o rumbas, algo más movido, con canciones de artistas como Juanes, y lo último siempre suelo dedicarlo a algo con más marcha para que la gente se anime al final, con temas como 'Levantando las manos», explica Sergio González sobre su espectáculo.

«Cada pueblo es un mundo. Siempre que voy a un pueblo nuevo siento cierto respeto e inquietud por ver cómo van a responder. Es muy importante en todo momento la interacción con el público, doy a elegir muchas veces qué canciones quieren escuchar y me adapto a lo que me piden dentro de mis posibilidades. Intento llevar siempre un repertorio especial para cada sitio al que voy», afirma el artista.

Él mismo asegura lo complicado de su trabajo al ir de pueblo en pueblo en solitario. «Los DJs, las orquestas y las macrodiscotecas te pueden ofrecer un espectáculo que tenga hasta cuatro horas de duración. Yo respeto a todos los artistas que actúan y todos los estilos, pero en mi caso, al ir en solitario, es diferente», asegura. «Al final yo también tengo un estilo definido. Sí que intento adaptar las nuevas canciones a mi estilo, eso es lo que me da la esencia, porque al final sigo con mis raíces», explica el artista, que afirma que su repertorio no es cerrado, sino que está abierto siempre a nuevas variaciones, como recientemente con la incoporación de la sonada canción 'Potra salvaje'. «Interpreto variedad de estilos, para gente joven, aunque todo me lo llevo a mi terreno y lo interpreto de otra manera», apunta.

Con ganas de seguir creciendo y de seguir cumpliendo sueños, este artista pone su sello personal a las festividades de los pueblos.

SU PASO POR TELEVISIÓN

Este artista salmantino participó en el programa de Castilla la Mancha 'A Tu Vera' en el año 2020, donde estuvo durante un total de 19 galas y en el año 2021 volvió como invitado. Sergio González ha estado también en programas de Castilla y León, y se ha presentado a 'Got Talent', por el momento sin suerte. «Haber participado en concursos como 'A tu vera' ha sido el pilar fundamental de mi carrera», apunta.

PROYECTOS POR DELANTE

Como afirma este artista, el verano es una época de mucho trabajo en la que actúa en diversos pueblos de la provincia. A pesar de no haber terminado aún sus compromisos de la época estival, Sergio González ya se plantea sus planes para los próximos meses. «A partir de otoño se me plantea la posibilidad de estar en un grupo, una idea nueva que supone otra iniciativa en mi carrera», reconoce el artista que no está dispuesto a cerrarse puertas en su carrera musical a corto plazo.