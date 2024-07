Jorge Alonso, exfutbolista salmantino: «Durante los viajes de verano, teníamos que buscarnos la vida»

Pablo Torres Sábado, 27 de julio 2024, 16:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Como todos los futbolistas profesionales, la mayoría de los veranos de Jorge Alonso comenzaban una vez terminada la temporada, alrededor de finales del mes de mayo o principios de junio. El salmantino exprimía sus vacaciones al máximo posible, ya que en cuestión de semanas tenía que volver a su rutina. Viajes a la playa, quedadas con sus amigos o la vuelta a casa para ver a la familia, planes siempre intercalados con diferentes entrenamientos de gimnasio o sesiones de carrera continua por los campos salmantinos. Es decir, mientras que la gente estaba esperando sus ansiadas vacaciones del mes de julio y agosto el ya había finalizado las suyas, mientras que la gente estaba en la playa, él ya estaba sudando la gota gorda en los primeros entrenamientos de la temporada.

Es por eso por lo que el exfutbolista charro guarda un gran recuerdo de su primer verano como mayor de edad, en el que el joven y sus amigos emprendieron su aventura por diferentes países europeos . «Fuimos un grupo de seis amigos de 18 años y recorrimos Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en un viaje de Interrail». El viaje se convertiría en algo memorable para aquella pandilla de colegas, siendo un recorrido llenó de recuerdos fantásticos y anécdotas y experiencias únicas. «Teníamos 18 años y teníamos que buscarnos un poco la vida, teníamos que hablar en otros idiomas y buscar sitios donde dormir». Sin darse cuenta el viaje sería el inicio de su independencia y descubrimiento del mundo.

Para Jorge, viajar con amigos añadió una plus a la experiencia. «Pasar noches durmiendo en trenes o dormir incómodamente en hoteles como en Ámsterdam, donde tuvimos que tirar los colchones al suelo para acomodarnos los seis en una habitación, son recuerdos imborrables». Estas situaciones, aunque no siempre cómodas, son las que unen más a los jóvenes y les enseñan que no todo es tán cómodo como se lo dan en casa. Además, estos primeros viajes lejos de los progenitores ayudan a desenvolverse entre las dificultades como les sucedió a estos tras perderse por las calles de la ciudad de Ámsterdam o perder un tren en la capital parisina.

Un viaje a esa edad tiene un impacto profundo en los jóvenes. Conocer distintas culturas, desenvolverse en diferentes idiomas y buscar alojamiento sin la facilidad de las aplicaciones modernas enseñó a estos jóvenes lo duro que es organizar un simple viaje. «Hacer un viaje con esta edad influye; conocer distintas culturas, tener que desenvolverte en diferentes idiomas, buscarte la vida para encontrar alojamiento… Todo ello ha cambiado y no es tan fácil como ahora. »

Ese viaje de Interrail no fue solo un recorrido por Europa; aunque no fueran conscientes estos jóvenes en aquel momento, aquella aventura fue una enseñanza constante sobre la amistad, la independencia y la diversidad del mundo. Aunque la mayoría de los veranos de Jorge Alonso han estado marcados por su carrera futbolística, aquel primer viaje marcó una huella imborrable para este y significó un ejemplo total de exploración, aprendizaje y crecimiento junto a los amigos. «Este viaje ha estado repleta de enseñanzas que me han servido para el resto de

LO MÁS ACTUAL AL PARECIDO ERASMUS

Jorge Alonso no ha tenido la oportunidad de irse de Erasmus, una de las cosas que el salmantino no ha podido aprovechar de la carrera. Aunque ha vivido en otros países lejos de España, no pudo apreciar lo que significa estar en un continuo viaje a excepción de su Interrail. El salmantino a sus 18 años pudo vivir en sus propias carnes lo que muchos estudiantes viven a día de hoy: viajar por cuatro perras, dormir poco en hosteles cochambrosos y alimentarse de comida basura.

OTROS BONITOS VERANOS

Aun así, no se olvida de otros veranos como los que vivía en el pueblo con ocho o nueve años todo el día en la calle, con los amigos, pasando las tardes en bicicleta y por las noches viendo las estrellas. Incluso, a pesar de lo exigentes que han sido, guarda un buen recuerdo de los veranos plagados de trabajo, disciplina y esfuerzo que conllevaban las pretemporadas y los primeros entrenamientos en los diferentes equipos de fútbol en los que ha estado a lo largo de su carrera.