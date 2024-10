El INSS, hacia otro colapso en Salamanca: demoras en aumento por falta de personal

Carlos Rincón Martes, 8 de octubre 2024, 06:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Han pasado más de ocho meses desde que en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca se presentó una solicitud para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aún no ha sido resuelta. Con la reordenación a la que se sometió a esta administración, el expediente está siendo tramitado no por los funcionarios de esta provincia, sino desde Zaragoza. Por otra parte, para poder cobrar una pensión de viudedad, otra salmantina ha tenido que esperar tres meses. Y en un caso de contrato de relevista —sustitución por prejubilación—, la demora ya supera los dos meses. La jubilación activa que se le había concedido inicialmente a un trabajador que no quería retirarse todavía le ha sido denegada por sorpresa dos meses después. Son algunos ejemplos del deterioro que está sufriendo el servicio en las oficinas del paseo de Canalejas, según denuncian los propios trabajadores.

Dos años después del colapso que llevó incluso a que se llegasen a vender a través de internet y de forma ilegal citas previas para ser atendido en la Seguridad Social, vuelven a agudizarse los problemas derivados de la falta de personal, según denuncia el presidente autonómico de AGE (Administración General del Estado) de CSIF en Castilla y León,Juan Carlos González Sanz. Acaban de marcharse los interinos que fueron contratados hace meses para reforzar el servicio, y se está a la espera de que se cubran las vacantes que existen en la actualidad, a las que se suman varias bajas por enfermedad.

Es cierto que para solicitar el Ingreso Mínimo Vital se puede lograr cita esta misma semana en las dependencias del paseo de Canalejas, pero para el resto de trámites no hay citas disponibles en las oficinas de la capital hasta dentro de un mes, concretamente hasta el 4 de noviembre. Aunque, ante las denuncias realizadas tras la pandemia por las «barreras digitales» que se imponían a los mayores, el INSS empezó a ofrecer la posibilidad de atender a las personas mayor edad sin necesidad de cita previa, fuentes de los trabajadores insisten en que esa opción solo es para consultas rápidas y no siempre, ya que, si hay muchas personas esperando, se les pide que soliciten cita en la web. Se les da la opción también de llamar a los teléfonos de atención al ciudadano (91 541 02 91 y 901 50 20 50), desde el que una operadora automática realiza un cribado por tipo de consultas que puede durar hasta diez minutos sin que finalmente quien llama llegue a ponerse en contacto con un funcionario que sea capaz de responder a sus dudas.

Más allá de las manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas a las puertas del Ministerio o en León por la falta de personal en las oficinas de Seguridad Social de España y Castilla y León, los trabajadores de Salamanca denuncian a través de CSIF que en esta provincia el problema se acentúa por las situaciones de tensión con la dirección provincial.

Denuncias de los trabajadores

«Venimos a trabajar estresados, nerviosos y temerosos de cuál será la nueva represalia a la que nos someterá la directora provincial en el día de hoy». Es la denuncia que, según el sindicato CSIF, hacen algunos trabajadores del Instituto y la Tesorería de la Seguridad Social que desarrollan su labor en las dependencias de Salamanca. Insisten en que, a pesar de que los retrasos, la deficiente atención o la pérdida de expedientes, a las oficinas de la capital del Tormes se le ha otorgado casi la máxima puntuación en productividad.

«Desde hace más de un año, se ha impuesto un régimen dictatorial», insisten desde el sindicato, que apunta que, además de las dos personas que se encuentran de baja, otros trabajadores han acudido al médico con problemas de ansiedad. Por ello, el presidente autonómico de Administración General del Estado de CSIF, Juan Carlos González Sanz, ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno de Castilla y León a quien le trasladará las denuncias que existen de que a algunos trabajadores han sido «apartados de sus puestos, trasladados a otros lugares, suprimido sus funciones, obligados a jubilarse anticipadamente, a causar baja por estrés...»