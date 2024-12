Carbayo carga contra Sánchez en el Día de la Constitución: «La política tiene que estar radicalmente alejada de la corrupción»

María Regadera Salamanca Viernes, 6 de diciembre 2024, 13:28 | Actualizado 13:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«La política es una actividad noble y tiene que ser ejercida con limpieza y transparencia, alejada radicalmente de la corrupción». El presidente provincial del Partido Popular, Carlos García Carbayo, cargó este viernes contra las políticas del Gobierno de España y condenó los escándalos de corrupción que rodean al Partido Socialista aprovechando el Día de la Constitución Española. El encuentro ante los medios tuvo lugar en la plaza del Liceo junto al presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, Ángel Porras, cargos públicos y otros miembros de la organización juvenil del PP.

Carbayo reafirmó el compromiso del partido que representa con «los valores superiores que programa nuestra Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político». Junto a ello, se dirigió directamente al Gobierno de Sánchez y a las actuales políticas socialistas: «Se está vulnerando un principio fundamental, el de igualdad entre los territorios. Inversiones multimillonarias, que tanto se necesitan para esta capital y provincia, se están dando a otros lugares con el único objetivo de conservar el Gobierno de España», argumentó. Se refirió en su intervención a las glorietas de Buenos Aires o E.Leclerc, a la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa o a la necesidad de llevar a cabo mejoras en las comunicaciones ferroviarias.

Además, mostró su preocupación porque desde el Gobierno de España se esté intentando polarizar a la sociedad y pidió incidir en lo que une a los ciudadanos y alejarse de lo que les separa. «No es el camino del radicalismo ni de los populismos; el camino es el de la integración y el de contar con todos, que es lo que estamos haciendo en Salamanca, donde hemos conseguido crear un clima de estabilidad política, institucional, económica y social que está favoreciendo que los proyectos salgan adelante», añadió el presidente provincial del PP.

«No se puede tachar a jueces de fascistas por el mero hecho de dictar sentencias que son contrarias a sus intereses», el presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, Ángel Porras, recordó a los españoles la importancia de proteger los valores de la Carta Magna «frente a un Gobierno que los está vulnerando», apuntó.

Recordó también la necesidad de proteger el principio fundamental de la separación de poderes como motor de lucha contra la corrupción política. «Tenemos que defender la Constitución como nunca antes lo habíamos hecho. Tenemos que defender ese estado de derecho que se está poniendo en duda desde el momento en el que la justicia se inmiscuye en la vida política. Para que la justicia salga de la vida política, primero tienen que salir de la política quienes cometen presuntos delitos porque pedir lo contrario no es otra cosa que alentar la ilegitimidad del poder judicial», manifestó.

Junto a ello, Porras reivindicó la defensa de los principios que recoge la Constitución: «Esto no puede ser un menú a la carta para que el señor Sánchez lo utilice por un puñado de votos con el objetivo de seguir unos meses más en el Gobierno». Asimismo, concluyó: «Tenemos que estar del lado de la Constitución, no junto a los que la atacan. Para nosotros es síntoma de garantía y no de amenaza», recalcó.

