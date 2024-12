Araceli Mangas: «Europa no preveía la victoria de Trump y el aguante de Putin. Es el momento más difícil desde 1945»

Ángel Benito Salamanca Sábado, 7 de diciembre 2024, 16:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha homenajeado a la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas tras su reciente nombramiento como doctora honoris causa con el descubrimiento de su vítor en la Pared de los Homenajes.

¿Cómo se siente en el reconocimiento de su facultad poco tiempo después del honoris causa?

—Siempre es más difícil que te reconozcan en casa y por eso hay que agradecerlo mucho más. La Universidad ya lo ha hecho en varias ocasiones, recientemente con el honoris causa, y ahora la Facultad de Derecho ha querido sumarse. Estoy abrumada y agradecida. Es una satisfacción enorme porque yo estudié en la Universidad cono alumna y luego estuve 25 años de catedrática. No era necesario, pero sí estoy muy agradecida por ello.

¿Es uno de los momentos más convulsos del contexto internacional?

—Es uno de los momentos más inseguros y convulsos. Europa había funcionado muy bien en la crisis financiera, la pandemia y la reacción ante la agresión rusa... pero se ha ido desvaneciendo y no ha sabido prever las cosas que han ocurrido en el mundo. Como que Trump podía volver perfectamente a la Casa Blanca, que Putin iba a aguantar muy bien y que las sanciones finalmente se han diluido; le han hecho daño, pero lo han sabido solventar. La idea de que Ucrania iba a aguantar con nuestro apoyo, pues no, porque está en vísperas de la derrota total. Es un momento muy difícil porque encima el motor de Europa está gripado, sobre todo por la crisis de Francia, la crisis profunda de la economía de Alemania, que quedó cautiva de la energía rusa y el comercio con China. No tienen déficit, pero les faltan inversiones y hoy no está preparada para el gran desafío de las tecnológicas y la inteligencia artificial. Alemania no está preparada y no tiene ejército si Rusia ataca alguna zona. Es el momento más inseguro para Europa desde 1945. Y luego esperemos que la guerra en Gaza y Líbano se pueda acabar controlando, pero no son buenos tiempos para Europa porque ha mostrado una debilidad estructural importante.

¿Qué impacto puede tener la victoria de Trump en este escenario mundial tan convulso y con tantos frentes abiertos?

—La debilidad de Europa ya venía de antes, lo único que con Trump queda mucho más en evidencia. La competencia comercial con China va a ser más fuerte y esperemos que no vaya a más. No son buenos tiempos. Europa no se preparó lo suficiente porque siempre pensó que ganaría Biden y no se veía venir esa victoria, en absoluto. El partido demócrata tiene una enorme responsabilidad en cómo se hizo la campaña. El problema hoy del mundo, con todo el respeto, no es la cuestión de género, ni de igualdad, ni las cuestiones feministas. La economía y la seguridad son muy importantes y de eso nunca habló ni Biden, ni Kamala Harris; y claro han perdido. La cultura 'woke' ha sido la derrotada, porque al fin y al cabo es una nueva inquisición.

¿Tras esa cultura 'woke' hay peligro de que los extremismos y la famosa polarización tengan el caldo de cultivo adecuado?

—La cultura 'woke' como todo lo que sea un fundamentalismo, como los islamistas, es un peligro para el mundo. Y también para la izquierda y el centro izquierda. Y sobre todo le da un campo enorme de cultivo a la derecha y la extrema derecha. Putin no deja de presentarse como la extrema derecha, como Orban. Y luego sobre todo la seducción por el autoritarismo que también ha ganado en Estados Unidos de personas con determinación. Y en Europa eso está pasando con Orban y con otras extremas derechas que han triunfado en Holanda, Finlandia o Austria. O la extrema izquierda como puede haber triunfado en España. Es decir, la autocracia y el autoritarismo da igual de izquierdas o derechas es lo mismo. Está en Europa y en Estados Unidos, ya que el modelo Trump es de autoritarismo. No son tiempos buenos para la humanidad, como puede verse en Corea que es un hombre que quiere decidir por sí solo.