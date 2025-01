Ni anfiteatro, ni circo: ¿Dónde están las joyas romanas de Salamanca? A pesar de haber sido una ciudad habitada por romanos en la Antigüedad, la ciudad no cuenta con importantes monumentos de esta época más allá del Puente Romano

España, como una gran parte de los países europeos, tiene una historia marcada por culturas y pueblos muy diversos. Hasta la península han arribado en diferentes épocas celtas, íberos, cartaginenses, griegos, romanos, visigodos, vándalos, suevos, alanos, árabes, sirios o bereberes.

El recorrido de muchos de nuestros municipios se remonta incluso a la prehistoria, aunque otros lo hicieron durante la Edad Media. Sin ir más lejos, la capital del país, Madrid, fue fundada durante la época musulmana, en torno al siglo IX.

Esto explicaría por qué ciudades como Bilbao u Oviedo no cuentan con monumentos propios del Imperio Romano, ya que se erigieron mucho después de que estas tierras recibiesen el nombre de Hispania.

No obstante, este no es el caso de Salamanca, ya que la capital charra sí fue una ciudad habitada por romanos. De hecho, los restos arqueológicos hallados en el Cerro de San Vicente muestran que, en la Edad de los Metales, ya existían asentamientos humanos en la zona.

Sin embargo, más allá del Puente Romano, uno de los principales enclaves monumentales de la ciudad, no encontramos evidencias tan notables del paso de uno de los imperios más vastos de Europa, mientras que ciudades como Mérida, Tarragona, Málaga, Segovia, Toledo o Lugo, entre muchas otras, sí que mantienen a día de hoy vestigios de las estructuras arquitectónicas de la época.

Pero, ¿dónde se encuentran los teatros, termas, circos, mercados, templos o anfiteatros de Salmántica, la predecesora de la capital salmantina? Hay varias razones que explicarían la ausencia de este tipo de emblemáticos monumentos.

RELEVANCIA DURANTE LA ÉPOCA ROMANA

La primera es la menor relevancia de Salamanca respecto a otras ciudades como Mérida (Augusta Emerita) o Tarragona (Tarraco), que llegaron a ser capitales provinciales de Lusitania y Tarraconensis, respectivamente. Este hecho implica que el despliegue arquitectónico tuvo que ser inferior.

Aún así, Salamanca tampoco se trató de una villa cualquiera, ya que tuvo su relevancia como uno de los puntos comunicativos y comerciales de la Ruta de la Plata, por lo que deben existir más factores que expliquen esta escasez monumental.

POSIBLES VÍCTIMAS DE LA SPOLIA

Las épocas de mayor esplendor de la ciudad tuvieron lugar en la Edad Media y Moderna gracias a la fundación de su Universidad en 1218, cuando la ciudad comenzó a experimentar una importante expansión demográfica, tal y como reflejan la magnitud de monumentos como la Catedral Nueva.

La razón por la que el Puente Romano sigue en pie es simple: es útil, ya que sirve para cruzar de un lado al otro del río, por lo que cabe esperar que los restos de todas aquellas edificaciones que hubiesen perdido su utilidad o hubiesen sido parcialmente destruidas durante las guerras o conquistas se hubiesen usado para construir monumentos que hoy sí vemos en pie, algo que se conoce como spolia.

Aunque esta hipótesis cobra poca fuerza, puesto que no hay registros claros que documenten que se hayan usado piedras romanas para la construcción de edificios posteriores, aunque eso no significa que no haya ocurrido.

TESOROS POR DESCUBRIR

La última razón por la que Salamanca escasea en monumentos romanos puede ser simplemente que no se han descubierto y permanecen escondidos bajo los cimientos de la ciudad.

De hecho, según explica Manuel Salinas de Frías, historiador y doctor por la Universidad de Salamanca, en 'El municipio romano de Salmantica' de 2023, un estudio respaldado por el Ministerio de Cultura, los posibles restos de la ciudad romana permanecerían enterrados bajo el actual casco histórico de Salamanca, lo que plantea un desafío para futuras excavaciones:

«El conocimiento arqueológico de la Salmantica romana se enfrenta a dos dificultades principales: la profunda remodelación de la ciudad en tiempos medievales y renacentistas, que afecta a los niveles arqueológicos subyacentes, y el hecho de que, en la mayoría de los casos, se trata de una arqueología dispersa y ocasional, fruto de la necesidad de realizar excavaciones de urgencia antes que de una planificación científica», explica el doctor.

Además, los diferentes hallazgos de las últimas décadas sugieren que la ciudad es un auténtico 'campo de minas' de restos arqueológicos y es muy común que en obras y reformas que tienen lugar en el casco histórico se descubran nuevos tesoros. El más reciente de estos descubrimientos tuvo lugar en la calle Tavira el pasado mes de diciembre, cuando se encontraron restos de muros antiguos y frisos vegetales en la reforma de una vivienda.

LOS RESTOS ROMANOS DE LA CIUDAD DE SALAMANCA

En su minucioso estudio sobre el legado que han dejado los romanos en la ciudad, Salinas de Frías detalla todos los hallazgos que se reúnen hasta la fecha.

El más emblemático es el Puente Romano, tradicionalmente atribuido al reinado de Trajano, aunque los estudios recientes lo sitúan en la época de los Flavios o incluso de Augusto. Este puente formaba parte de la Vía de la Plata, una calzada crucial en las rutas comerciales y militares del Imperio Romano.

Además, en las excavaciones recientes se han encontrado importantes restos de la antigua ciudad romana, como calles pavimentadas y sistemas de drenaje. También han aparecido viviendas decoradas con mosaicos y estucos, lo que muestra cómo la ciudad adoptó el estilo romano en su día a día y refleja la creciente romanización de la región.

Uno de los hallazgos más llamativos es una escultura togada encontrada en 2015 en la calle Libreros, que data de finales del reinado de Augusto o principios del de Tiberio. Esta estatua parece haber formado parte de un programa para exaltar el poder de Roma. Además, cerca de ella se halló un pedestal dedicado al emperador Caracalla, lo que sugiere que esta zona pudo haber sido un pequeño foro o espacio público importante en la ciudad.

Fuera de las murallas, las excavaciones han descubierto instalaciones industriales, como tenerías, lo que indica que Salmántica fue un centro económico en los siglos I y II d.C.

De hecho, en la calle del Silencio y en la esquina con la calle San Vicente Ferrer con la cuesta de Carvajal, encontramos restos de una muralla de los siglos III y II a. C. «realizada con bloques de arenisca cogida con argamasa y ripios de pizarra que, en algunos lugares al menos, iría precedida de un foso y quizás de otros sistemas de defensa como postes aguzados o piedras hincadas», explica el historiador apoyándose en un estudio previo de Macarro de 2019.

Además, se han encontrado inscripciones en mármol dedicadas a figuras como el emperador Caracalla y ciudadanos locales importantes, lo que subraya la romanización de la élite de la ciudad. Estas inscripciones, hechas en un material tan raro para la zona, demuestran el estatus y la influencia de quienes las encargaron.

Por lo tanto, aunque el legado del imperio romano sea más limitado que en ciudades como Mérida, Salamanca cuenta con un imponente puente y relevantes hallazgos que podrían aumentar en un futuro si se realizan más excavaciones.

