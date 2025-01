En el aire el abono gratuito del tren y la rebaja del 50 % en los buses urbanos y metropolitanos desde mañana El Gobierno no logra el apoyo suficiente para aprobar en el Congreso el decreto Omnibus, que incluía los descuentos en el transporte

Carlos Rincón Miércoles, 22 de enero 2025, 16:18 | Actualizado 16:57h.

Los descuentos en el transporte de los que se benefician los salmantinos pueden haber llegado a su fin. Tanto el abono gratuito de los trenes Media Distancia y Alvia como las rebajas del 50 % tanto en los buses urbanos y metropolitanos, así como los descuentos en los títulos de viaje para usuarios frecuentes en las líneas regulares de autobús están en el aire. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado por hecho a través de la redes sociales que desaparecerán a partir de este jueves tras la votación que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados.

La Cámara Baja ha rechazado este miércoles el decreto Omnibus, que además de la subida de las pensiones incluía entre otras medidas la prórroga de los descuentos en el transporte público. PP, Vox y Junts han tumbado con sus votos en contra el decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones. El resto del hemiciclo ha votado a favor del decreto, mientras que UPN se ha abstenido. Por tanto, no ha logrado el apoyo suficiente para aprobarse, lo que implica que si el Gobierno de Pedro Sánchez no busca una vía alternativa para sacar adelante esas rebajas no podrán seguir aplicándose como se ha venido ocurriendo desde el 1 de enero.

«Están tan ciegos, que prefieren dañar a millones de españoles con tal de erosionar al gobierno. Feijóo está dispuesto a quedarse ciego con tal de dejar a Sánchez tuerto», ha asegurado Puente en la red social X (antes Twitter) dando por hecho que los descuentos desaparecen. Por otra parte, en declaración a Europa Press, el ministro ha asegurado que «a partir de mañana (jueves) decae el respaldo legal que tenían las ayudas al transporte público y, por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo de la bono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida».