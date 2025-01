'Abordaje de la violencia entre iguales', talleres contra el acoso escolar para 900 alumnos de 16 centros

Celia Luis Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 12:44 Comenta Compartir

«Los objetivos que perseguimos es dotar a los estudiantes de herramientas necesarias para detectar situaciones de violencia entre iguales, esas posibles situaciones de acoso escolar y ciberacoso a través de las redes sociales, y por otro lado dotarles de pautas para llevar a cabo relaciones interpersonales sanas, así como la posibilidad de resolver conflictos de una manera positiva y constructiva«, ha explicado este miércoles la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez en la presentación de los nuevos talleres de prevención del acoso escolar para cerca de 900 alumnos de 16 centros educativos en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Martínez Uribarri.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa realizando actuaciones dirigidas a la prevención, sensibilización y detección de situaciones de acoso escolar en todas sus variantes, que refuerzan la colaboración institucional con otras administraciones, docentes y asociaciones para ayudar tanto a las víctimas de esta lacra social como a sus familiares.

La concejala ha presentado el programa'Abordaje de la violencia entre iguales', que refuerza la prevención del acoso escolar durante el curso con nuevos talleres para 887 alumnos desde sexto de Educación Primaria hasta cuarto de Educación Secundaria, divididos en 37 grupos de 16 centros educativos. Los talleres se desarrollan con una metodología de trabajo práctica e interactiva, impartidos por el psicólogo clínico Hilario Garrudo, reconocido a nivel nacional por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la aplicación de buenas prácticas en prevención.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez y el psicólogo Hilario Garrudo durante la presentación de los talleres. ALMEIDA

«Los chicos y chicas están muy preocupados porque saben que este fenómeno no solo está emergiendo, sino creciendo y carecen de herramientas para afrontarlo, entonces los talleres los que pretenden es, desde el trabajo grupal, darles motivos para que reflexionen, comenten entre ellos y se desenmascare a esas figuras que por el motivo que sea tienen necesidad de acosar, ofender o molestar a los demás«, según el psicólogo Hilario Garrudo, que ha añadido que son ellos los que dan la información de lo que está ocurriendo y de las posibles estrategias para «afrontar, minimizar y resolver el efecto de este problema«: »Cuando les pregunto 'por qué pensáis que los chicos y chicas necesitan acosar a otras personas', lo tienen clarísimo, dicen que es un problema de falta de autoestima y de falta de empatía, y efectivamente tiene que ver con esas dos cuestiones«.

La formación se imparte en dos sesiones por aula: la primera para exponer la metodología, los conceptos de trabajo, casos, etcétera; y la segunda para trabajar sobre ello en grupos dinámicos. De esta forma, el alumnado interactúa con el formador-dinamizador acerca de los conceptos relacionados con el acoso escolar, casos y supuestos prácticos.

«Otra finalidad del programa es ayudar al alumnado a identificar cualquier manifestación de conducta o actitud violenta de acoso o ciberacoso en cualquiera de sus formas que pueda darse en las relaciones entre iguales, tan importantes a estas edades«, explicó Miryam Rodríguez. Y, en segundo lugar, dotarles de estrategias y herramientas para afrontar de forma positiva y constructiva los posibles conflictos en sus relaciones interpersonales, tanto presenciales como a través de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación en general, de manera que no deriven hacia conductas violentas o de agravio tanto físico como psicológico.

Así pues, esta formación tiene carácter fundamentalmente preventivo, pero también puede servir para ayudar a detectar posibles casos de violencia que ya se estén produciendo, y a poner en práctica las estrategias oportunas de intervención si fuera necesario.

Para el director del IES Martínez Uribarri, Ángel Weruaga, el bullying y ciberbullying es un problema real en todos los centros. «Para combatirlo no solo son importantes las sanciones que se llevan a cabo desde dirección o jefatura, sino también la prevención, por lo que es fundamental estos talleres. Creo que todos los centros tenemos el mismo problema: las redes sociales magnifican aún más el acoso y tenemos que combatirlo de alguna manera», según el director que ha añadido que lo importante es saberlo atajar a tiempo y que las familias y los jóvenes lo denuncien aunque no sea fácil para ellos: «Desde el equipo directivo y la jefatura siempre están las puertas abiertas, pero aún así no es fácil», ha concluido.