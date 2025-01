«Nos vamos a quedar en Peñaranda sin bomberos voluntarios», denuncia la portavoz del PP en la ciudad

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 23 de enero 2025, 19:58 Comenta Compartir

«Queremos poner en conocimiento de todos los peñarandinos un hecho gravísimo que está a punto de suceder en Peñaranda, por la dejadez, por la mala gestión y por esa deriva absoluta a la que nos está llevando el gobierno socialista que encabeza en Peñaranda Carmen Ávila, es que ya parece que es una realidad, nos vamos a quedar en Peñaranda sin bomberos voluntarios, una figura que ha funcionando perfectamente durante décadas dando servicio y apoyo a Peñaranda y la comarca», ha declarado la portavoz del Grupo Popular, Eva López, este jueves en rueda de prensa.

La edil popular ha salido al paso de unas declaraciones hechas públicas recientemente por la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, solicitando la necesidad de que el parque de bomberos de Peñaranda pase a ser principal.

«La alcaldesa salió hace unos días ante los medios equivocando a los peñarandinos, esperamos que no lo hubiera hecho intencionadamente, porque daba a entender que si se perdía esté servicio es porque no somos un parque principal, con esta afirmación falta a la verdad», ha considerado Eva López. «La principal afirmación es que la alcaldesa no quiere continuar con el parque de bomberos, y es que además los bomberos voluntarios, colaboradores, llevan más de dos años sin recibir ninguna indemnización por sus labores de colaboración, que quede claro que Peñaranda es el único ayuntamiento de la provincia que no indemniza las labores de colaboración de los bomberos», ha informado la edil popular.

«El único municipio de la provincia que no ha firmado un convenio por el que la Diputación de Salamanca destina al Ayuntamiento de Peñaranda una cuantía de 55.000 euros para destinar a la partida de prevención, extinción de incendios y salvamento», ha indicado Eva López y ha añadido que «no firmar este convenio ha sido una decisión tomada por la alcaldesa de forma unilateral sin contar con la oposición y sin dar explicaciones de porque no ha querido firmarlo».

Además Eva López ha tirado de anteriores acusaciones recibidas para justificar que «consultan a las fuentes», para dar a conocer que han hablado con muchos de los bomberos voluntarios. «Nos han transmitido que se han sentido abandonados y que no han tenido apoyo», ha trasladado.

«Yo me pregunto si dormirá la alcaldesa tranquila, si en estos días, Dios no lo quiera , se produce algún siniestro grave en la ciudad y por su nula gestión no tenemos voluntarios ni en Peñaranda ni en la comarca», ha manifestado. A la vez que ha criticado que «la alcaldesa ha exigido a la institución provincial que le saque las castañas del fuego». «Si usted ha provocado esto, solucionélo usted y no juegue políticamente con algo tan importante como la seguridad de los ciudadanos», ha recomendado. A la vez ha aconsejado «que arregle primero el presente. le pedimos que repare el grave problema que ha generado que está a tiempo».