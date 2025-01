«Mi pueblo es taurino y goza de una sabiduría muy grande»

Jorge Holguera Illera Babilafuente Jueves, 23 de enero 2025, 14:06 Comenta Compartir

Campeón de Valladolid en 2023, campeón en Salamanca y ganador de más de 30 concursos como recortador, Iván González, descendiente de Babilafuente, es un referente del mundo del festejo taurino sin muerte del astado en el coso taurino.

¿Cómo entró en este mundo y desde cuándo es recortador?

— En mis ratos libres me gusta salir a los toros. Entré con 10 años en la escuela taurina de Salamanca. De ahí viene mi afición a los toros y fui forjando mi camino en este difícil mundo. Llegué a torear casi 70 novilladas. Lo dejé porque sufrí una desilusión muy grande en factores externos. En la temporada 2018/2019 empecé junto con Lidiarte Charro a hacer mis primeras exhibiciones como recortador.

¿Háblenos un poco del festejo taurino en Babilafuente?

— Participar en los festejos de Babilafuente para mi es un orgullo. Es un pueblo en el que antes no existía esta afición y se ha ido creando poco a poco, visto lo que ha ido ocurriendo con la organización de los festejos del toro de San Blas y los festejos que se organizan en San Roque. Es algo que me enorgullece mucho porque mi pueblo es taurino y goza de una sabiduría y un querer aprender del toro muy grande, que es lo más importante para que un pueblo se haga taurino. Ha sido un aprendizaje a base de llevarse chascos y alegrías para convertirse en un ejemplo en la comarca y alrededores.

¿Siente miedo al enfrentarse al toro?

—Sería una locura decir que no se siente miedo a un animal que te puede quitar la vida. Cada uno lleva consigo un poco de arrestos, garra, valor, adrenalina y sobre todo afición que es lo que te hace salir cada día al toro. Si no hubiera miedo se perderían las gestas, los hombres valientes, la fiesta de los toros y muchísimos valores que son un privilegio para la gente de este país y sobre todo para los que nos ponemos delante. Es el paso más importante y si no lo hubiera sería demasiado fácil.

¿Alguna recomendación?

— Más un consejo, que siempre lo que hagan sea con el respeto y con la educación que estamos acostumbrados a llevar a cabo en el toro, porque el toro es el protagonista.