Un error sin paliativos. Somos humanos, sí, pero hay errores que se han convertido en la forma habitual de trabajar y la forma no es lo mismo cuando tratas con personas normales que cuando te rodean trileros, mentirosos compulsivos y extraordinarios manipuladores que tienen como socios a delincuentes, terroristas y golpistas. Muchas de sus señorías habitualmente no saben ni lo que votan y no pasa nada. Incluso los hay que se equivocan hasta cuando tienen que apretar un simple botón y tampoco pasa nada.

En muchas ocasiones se aprueban leyes que son imposibles de cumplir, porque con hacerlas, aunque sean malas, ya pueden justificar el trabajo que hacen sus señorías. No solo ocurre en el Congreso y en el Senado. También en los parlamentos autonómicos, donde se mide el trabajo por la cantidad de leyes que sacan adelante y no por la calidad o la necesitad de las mismas.

El error, que permitirá a más de 40 terroristas salir antes de prisión, entre ellos al asesino de Miguel Ángel Blanco, es una «cagada», con perdón para los lectores, del PP y Vox. Supongo que los letrados, cuando se trata de cuestiones tan técnicas, tendrían que haber advertido de las triquiñuelas delictivas de los miembros que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez, pero eso no exime del gravísimo error del PP de no reparar en la comisión y después en el pleno en que el actual inquilino de La Moncloa no da duros a cuatro pesetas y que la premura con la que se ha modificado la polémica ley para adaptarla a Europa tendría que haber servido para poner mil ojos más y dejar con las posaderas al aire a los promotores

Se puede poner el acento en las verdaderas intenciones del PSOE con el pufo legislativo que, seguramente dada su trayectoria, será cumplir con los compromisos del pacto con sus socios de Bildu, que siempre quiso acortar las penas impuestas a los terroristas conmutando los años que han cumplido en las cárceles francesas y acercar los presos a las prisiones del País Vasco. Pero el PP y Vox debe estar para algo más que para calentar un sillón del Parlamento.

Sánchez ha cumplido sus compromisos sin tener que ponerse colorado ante las víctimas del terrorismo, entre ellas varios cargos públicos socialistas asesinados por Eta en los duros años del plomo. El trabajo sucio se lo han hecho los populares y los del partido de Abascal, que con su voto en la comisión de Justicia y en el pleno del Congreso han contribuido a redimir y premiar a terroristas que ni siquiera se han arrepentido.

Para el PSOE el desgaste electoral que supone favorecer a los terroristas al acortar su estancia en la cárcel está descontado. Su electorado no le pasa factura, como se pudo ver en las elecciones de 2023, por la escasa bajada de escaños que sufrió Sánchez.

Sin embargo, PP y Vox siempre han hecho bandera de la defensa de las víctimas y hoy las víctimas piden indignadas explicaciones a los que hasta ahora les defendían.

Desde luego, no se le puede presuponer al PP o a Vox que su intención era la que ha sido: premiar a los verdugos. Pero, sí son culpables de no haberse enterado de que el PSOE y sus socios, incluidos los amigos de los terroristas, se la han colado y ese error llevará aparejada su aportación, aunque no sea determinante, a un atropello infame para todos los que han sufrido en primera persona el terrorismo.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que su grupo en el Congreso cometió un error.

El PSOE no podrá mirar a la cara a las víctimas, pero el PP y Vox tendrán que agachar la cabeza de vergüenza por la trascendencia del error. Pedir a Sánchez que tenga dignidad es demasiado, pero pedírselo a sus señorías del PP y Vox no debería de serlo.