Lolita reaparece tras confirmar su enfermedad: «Estoy muy triste»

Lolita Flores comunicaba hace unos días a sus seguidores que, a causa de una enfermedad que sufre en la garganta, no puede hablar y ha tenido que apartarse de 'Poncia', la obra de teatro que estaba llevando a cabo por España.

«Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste de no poder hacer 'Poncia' en Villena y en Elche por una traqueobronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro. Ya estoy en buenas manos y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado: mi profesión y el cariño y la admiración de la gente. Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren» anunciaba a través de su perfil en Instagram.

Hoy, se ha visto a la artista en Madrid llegando a su domicilio y lo cierto es que nos ha impactado cómo se le ha visto. Lolita se bajaba del taxi que la llevaba hasta su domicilio y al poner un pie en la calle se la veía que llevaba mascarilla.

Sin pararse con la prensa, hacía gestos con la mano dejando entrever que no tiene voz y que, por tanto, no podía hacer ninguna declaración. Aún así, se le preguntaba por la información que ha salido hoy sobre el Rey Juan Carlos y ese viaje a Cantora que hizo en helicóptero privado.

Y es que, según la publicación, el emérito viajó hasta la finca Cantora para reunirse con Paquirri y saber qué relación tenía este con Bárbara Rey... una especie de ataque de celos que ha sorprendido a todos los lectores.

Sin embargo, Lolita no ha podido hacer ningún comentario debido a esta patología que sufre y se ha metido en el portal de su casa mandando besos a la prensa.

