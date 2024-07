Hiba Abouk niega conocer a Sandra Madoc: «Esa sí que no es amiga mía» la actriz fue más clara que nunca y también dijo que «es evidente que entre Álvaro y yo hay una amistad»

E.P. Sábado, 27 de julio 2024, 11:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El culebrón entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk está en su máximo apogeo. Este viernes, el jinete confirmaba al programa 'Vamos a ver' que es «normal» que a María José Suárez le duela verle con otra persona, pero que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible. Lo que muchos entendieron como una confirmación de su romance con la actriz.

Sin embargo, horas más tarde Hiba aseguraba que «no hay nada» entre ellos... unas palabras que llamaban la atención después de lo tajante que se había mostrado su amigo públicamente.

Por la tarde, la actriz fue más clara que nunca y explicó que «es evidente que entre Álvaro y yo hay una amistad», pero que «no es más que eso. Me llevo súper bien con él. Él lo ha dicho, yo lo he dicho mil millones de veces. Y si queréis, lo vuelvo a decir. Me quito las gafas, os miro a los ojos y os digo, Álvaro y yo somos amigos».

Unas declaraciones que reflejan que entre ambos no ha habido comunicación en los últimos días, ya que cuando asegura «él lo ha dicho», se refiere a unas palabras que no hemos oído por parte del jinete... esa misma mañana confirmado algo más que una amistad.

Además, Hiba explicaba que si estuviese enamorada «por supuesto que lo contaría, no voy a ocultar el amor, que es la cosa más bonita del mundo».

Y dejaba claro que no tienen planeado un viaje juntos este verano porque «tenemos planes completamente opuestos de verano», por lo que «de momento no creo» que les volvamos a ver juntos.

Por último, Hiba se mostraba tajante al hablarle de Sandra Madoc, la mujer con la que Álvaro habría hablado hace unos días, y desvelaba que «esa sí que no es amiga mía. A esa sí que no la conozco».

Temas

Telecinco

televisión

Corazón