«Cuando me venía el balón antes de tirar, en lo primero que pensé fue en el gol al Barça»

El delantero salmantino Álvaro Gómez abrió el pasado miércoles la puerta a la ilusión marcando el primer gol ante el Rayo Vallecano en la segunda ronda de la Copa del Rey y expresa que el gran partido que hicieron tanto él como sus compañeros les tiene que servir para creerse que son capaces de ganar a cualquiera.

Pasadas ya unas horas, ¿qué reflexión hace de todo lo vivido el miércoles en el Reina Sofía?

— Es una reflexión buena, pero la verdad es que estamos apenados porque creo que fuimos mejores y merecimos la victoria. Estamos tristes, pero orgullosos y con ganas de trasformar esa ira en hacer un buen partido este fin de semana.

Fue protagonista en varias jugadas clave. Empecemos por el gol...

— Hacemos una presión alta, veo que Cárdenas duda y me tiro a intuir el pase. Al ver que me va a llegar el balón, pienso que, si le pego de primeras al palo largo, me cabe y tomo esa decisión cuando a lo mejor era difícil o tenía la opción de pararlo y plantarnos en un tres contra dos. Pero salió bien y marcamos.

Después, cuando se planta solo entre Pelayo y el Pacha Espino y cae sobre la línea del área, ¿fue falta?

— Es la típica que puede pitar o no. Los dos me dan, pero yo creo que está en el límite. No sé si me dan lo suficiente para que sea falta porque no tenía controlado del todo el balón. Me tiran y se puede pitar.

El año pasado ya marcó contra el Barça. Se le dan bien los grandes...

— Si te digo la verdad, sentí un poco un déjà vu. Al venirme el balón, es en lo primero que pensé.

¿De verdad en un segundo da tiempo a pensar tanto?

— Se piensan muchas cosas. Yo diría que en demasiadas.

La lástima es que, esta vez, su gol tampoco sirviera para pasar.

— Totalmente. A toda la gente que me pregunta, le digo lo mismo mil veces: lo que quería era clasificarnos. Por la ciudad, porque viniera otro Primera y por la expectación. Prefiero eso a marcar.

¿Qué les faltó?

— El primer gol suyo nos hizo daño en el sentido de que íbamos 2-0, estábamos dominando y pudimos hacer el tercero perfectamente. Vimos que, al descanso, después de una superioridad tan grande, solo íbamos 2-1 contra una plantilla excelsa y te viene la segunda parte. Igual que contra el Barça, ese gol antes del descanso nos hizo daño. Luego, el segundo es un golazo. Y, además, tenemos un par de ellas y no las metemos y ellos sí. Por eso juegan en Primera.

¿En el centro del campo sintieron también que fueron tan superiores al Rayo en la primera media hora?

— Sí que lo sentimos. Yo, al menos, sentí que estábamos siendo bastante superiores. Les pillamos. El Reina aprieta mucho por nuestro ritmo e intensidad... Tendríamos que haberlo aprovechado mejor.

¿Qué me dice del ambiente?

— Lo disfrutamos muchísimo. Es increíble. Cuando el resultado es parejo o depende de un segundo, ellos nos empujan. Estamos súper agradecidos. Ver el campo lleno y con la ciudad volcada con este proyecto me hace muy feliz.

¿Se han dado cuenta de que, cuando están a tope, pueden superar a cualquiera?

— Esa es la sensación que tenemos todos: que, si estamos bien, podemos ser superiores a cualquier plantilla de Primera Federación,porque, si con el Rayo, que tiene un plantillón, somos mucho mejores en una parte, contra nuestros rivales tendríamos que serlo. Vamos a centrarnos en nosotros, en estar al nivel máximo de cada uno y crecer, empezando por este fin e semana en Segovia y conseguir los tres puntos.