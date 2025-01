Unionistas da por cerrado el mercado: «Subimos un punto el nivel, pero el objetivo no cambia» El club presenta a sus tres incorporaciones -Ortuño, Chuca y Pablo García-, que llegan con la lección bien aprendida: «Lo primero que hay que conseguir es la salvación»

La Gaceta Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 14:42

Unionistas ha dado por cerrado, antes que nunca, su mercado invernal poniendo de largo a sus tres refuerzos: el defensa Fran Ortuño, que ya debutó este pasado domingo y que puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo, el centrocampista Cucha y el ariete Pablo García. «Con estas incorporaciones subimos un punto el nivel. Aunque el objetivo no cambia. Tenemos que ir paso a paso», afirmó el director deportivo, Rubén Andrés. Que insistió en que tan solo «5 o 6 equipos» `pueden pensar ya en el primero puesto o el playoff: «El resto primero vamos a tener que salvarnos. Está claro que no me dedico a esto para perder, pero también soy realista. Unionistas sigue siendo Unionistas y esto se traduce en ser un equipo peleón y fastidiado de ganar. Si sacamos el pecho es cuando nos lo pueden partir».

«Nos gusta trabajar mano a mano con el cuerpo técnico y estos tres jugadores son los que mayor nota tenían en nuestros informes. Estos fichajes se han resuelto a estas alturas porque los astros se han alineado, pero no quiere decir nada. Si hubieran llegado al final hubiera sido lo mismo», desgranó el quid de las negociaciones llevas a cabo para fichar a los tres jugadores, antes de pasar a presentar a cada uno de ellos.

Primero fue Ortuño. «Hemos sido muy pesados con la contratación del lateral izquierdo, pero es que si algo no nos cuadra no vamos a hacerlo por hacer. Con Ortuño sabíamos que era él. Ya se ha demostrado que se puede complementar con Vergés y es un líder dentro del vestuario». El jugador, por su parte, afirmó haber vivido frente al Celta Fortuna sensaciones que antes «no había sentido»: «La afición y el club es muy familiar».

Chuca ha sido el último en fichar, aunque no el último en incorporarse a las sesiones de entrenamiento. «Sabemos que es un futbolista con calidad y pese a su caché, tenía una gran ilusión por venir. Como club poco a poco vamos creciendo, estas ganas de venir son de agradecer», expresó Rubén Andrés antes de que el medio venido desde Polonia afirmara tener «muchas ganas» de volver a España. «Es un club humilde, como yo. He estado en clubes que crecían y este lo es, sé que puedo ayudar. Vengo, de verdad, para aportar mi granito de arena», dijo el jugador que tiene opción de seguir la temporada que viene en el Reina Sofía, en función de objetivos.

Por último, Pablo García, fue definido por el director deportivo como «un lujo»: «Se complementa con lo que tenemos arriba». «Yo vengo aquí para salvarnos lo primero y luego lo que venga. Pero lo principal es aprovechar la oportunidad», sentenció el ariete.